Санду встала на защиту Мариана: Я не могу его ни в чём заподозрить.

Президент Республики Молдова Майя Санду выступила в защиту депутата от PAS Раду Мариана в контексте скандала вокруг компании MoldATSA, после того как его имя было связано с продвижением бывшего директора предприятия.

На вопрос, обсуждала ли она с Раду Марианом тот факт, что он рекомендовал бывшего главу MoldATSA, Майя Санду заявила, что депутат действовал добросовестно и его нельзя заподозрить в скрытых интересах, передает omniapres.md

«Раду пришел с лучшими намерениями, и я не могу его ни в чём заподозрить, потому что он никогда лично не извлекал выгоды из этих вещей. Это был человек из диаспоры, с хорошим резюме, который хорошо показал себя на собеседовании. Всё выглядело довольно хорошо», — сказала глава государства.

По словам президента, если бы Раду Мариан или другие люди знали, что скрывается за этим, кандидата бы не повысили до этой должности.

«Никто не намеревался его навязывать. Очевидно, его бы не повысили в должности, если бы знали, что скрывается за этим», — сказала Майя Санду.

Глава государства настаивала на том, что в данном случае имели место институциональные сбои и недостатки в проверке со стороны ответственных структур, в том числе в процессе контроля и мониторинга деятельности государственного предприятия.