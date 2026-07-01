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Point.md logoPoint
3 Июля 2026, 07:54
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ЕСПЧ осудил Молдову по делу ребенка, которого парализовало после анестезии

ЕСПЧ вынес решение по делу Кэлдэрарь против Республики Молдова, признав, что власти не провели эффективного расследования обстоятельств врачебной халатности, в результате которой 8-летний мальчик остался полностью парализованным.

ЕСПЧ осудил Молдову по делу ребенка, которого парализовало после анестезии.
ЕСПЧ осудил Молдову по делу ребенка, которого парализовало после анестезии.

Судьи единогласно установили нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в процедуральном аспекте. Государство обязано выплатить семье 20 000 евро за моральный вред и 2 520 евро за судебные издержки, пишет promolex.md

Трагедия, которая длилась более десяти лет

23 ноября 2011 года бабушка привела своего 8-летнего внука Лилиана, жителя Кишинева, в государственную стоматологическую клинику. Врач порекомендовал им лечение под общим наркозом. Через шесть дней, 29 ноября, мать привела ребенка на процедуру. Хотя она сообщила о недавно появившейся аллергической реакции, анестезиолог не нашел противопоказаний.

Сразу после введения анестетика сердце мальчика остановилось на несколько минут. Ребенка реанимировали, но из-за повреждения мозга от кислородного голодания его полностью парализовало. Он прожил в вегетативном состоянии, на зондовом питании более десяти лет, пока не скончался 3 июля 2022 года.

Расследование, которое трижды закрывали с одними и теми же выводами

В день инцидента Министерство здравоохранения создало комиссию. Через три дня она пришла к выводу, что анестезия была проведена правильно, рекомендовав лишь дополнительное обучение врачей.

Мать ребенка подала жалобу в августе 2012 года. Прокуратура открыла дело о врачебной халатности. Однако, несмотря на то, что экспертиза в Бухаресте установила, что остановка сердца была побочной реакцией на галотан, а не анафилактическим шоком, как утверждали молдавские специалисты, противоречие так и не было разрешено.

Уголовное дело закрывали трижды. Судьи дважды возобновляли его, указывая на формальность допросов и требуя проверить законность использования галотана. Однако прокуратура не выполнила эти указания, и в июле 2017 года дело было прекращено в третий раз.

Что установил ЕСПЧ

Суд в Страсбурге признал неразумной пятилетнюю продолжительность расследования, из которых реальные следственные действия проводились только первые два с половиной года.

Суд также установил, что расследование было поверхностным:

  • аппарат для анестезии никто не осматривал;

  • никто не проверил, имела ли клиника право использовать галотан для детей в амбулаторных условиях;

  • не было установлено, требовала ли аллергическая реакция ребенка предварительной госпитализации ребенка;

  • не проверялась жалоба матери о том, что врачи выбежали из операционной, крича о необходимости адреналина.

Решение пока не окончательное: в течение трех месяцев любая из сторон может подать ходатайство о передаче дела в Большую Палату. После вступления в силу у государства есть три месяца на выплату компенсации.

Источник
Point.md logoPoint
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