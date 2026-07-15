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radiochisinau.md logoradiochisinau
15 Июля 2026, 21:22
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В Молдове изменят правила оплаты труда временных руководителей дипмиссий

Правительство Молдовы утвердило новые правила оплаты труда дипломатических сотрудников, которые временно исполняют обязанности глав дипломатических миссий за рубежом.

В Молдове изменят правила оплаты труда временных руководителей дипмиссий.
В Молдове изменят правила оплаты труда временных руководителей дипмиссий.

Согласно утвержденному проекту, дипломат, назначенный временным поверенным в делах после отзыва посла, будет получать надбавку, равную выплате руководителя дипломатического представительства в соответствующей стране, передает radiochisinau.md

В настоящее время после завершения мандата или отзыва посла его обязанности до назначения нового руководителя временно выполняет дипломатический сотрудник, назначенный приказом министра иностранных дел. При этом он не получает выплату, предусмотренную для главы миссии, несмотря на то, что выполняет его функции и несет аналогичный уровень ответственности.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что прежняя ситуация создавала несоответствие между объемом обязанностей временного руководителя и уровнем его вознаграждения, а также вызывала сложности при применении норм о статусе сотрудников дипломатических миссий.

Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Думитру Соколан заявил на заседании правительства, что реализация новых положений не потребует дополнительных бюджетных средств.

Источник
radiochisinau.md logoradiochisinau
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