Минздрав: Базовые зарплаты сотрудников Республиканской больницы не сокращались.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эмиль Чебан прокомментировал информацию о снижении выплат сотрудникам Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги.

Чиновник заявил что базовые зарплаты медперсонала остались без изменений, передает realitatea.md

По словам чиновника, изменения коснулись исключительно переменной части оплаты труда, которая зависит от показателей эффективности и пересматривается ежеквартально.

«Много говорится о переменной составляющей зарплаты, к которой относятся показатели эффективности. Они оцениваются ежеквартально. Эти показатели были пересмотрены и снижены, однако основные зарплаты никто не сокращал», — заявил Чебан.

Он пояснил, что показатели эффективности во всех медицинских учреждениях могут корректироваться в зависимости от финансовых возможностей. В случае с Республиканской больницей они были уменьшены примерно на 10%, чтобы учреждение смогло работать в рамках утвержденного бюджета.

Комментируя предположения о возможной связи решения с нехваткой средств или ситуацией с оплатой труда в бюджетной сфере, глава Минздрава отметил, что руководство больницы самостоятельно проанализировало финансовое положение и приняло решение пересмотреть размер стимулирующих выплат для сохранения финансовой устойчивости учреждения.

Ранее администрация Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги также сообщила, что базовые оклады сотрудников не уменьшались. В медучреждении подчеркнули, что изменения затронули только переменную часть заработной платы и были направлены на предотвращение накопления долгов и обеспечение сбалансированного управления финансами.

Поводом для разъяснений стала публикация издания ZIUA, которое со ссылкой на источники сообщило, что врачи и средний медицинский персонал больницы получили за прошлый месяц выплаты примерно на 10% ниже обычного из-за снижения показателей эффективности.