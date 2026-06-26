Спыну призвал отозвать проект налоговой реформы: Может привести к протестам и дестабилизации.

Бывший вице-премьер предупреждает, что инициатива рискует перерасти исключительно в политическое противостояние.

По его словам, предлагаемая реформа может превратиться из финансово-экономической дискуссии в политические дебаты с трудно предсказуемыми последствиями на данном этапе, сообщает omniapres.md

Он утверждает, что в таком сценарии экономические аргументы перестанут восприниматься обществом, а оппозиция будет использовать тему в своих целях. При этом Спыну считает, что оппозиционные силы будут апеллировать к различным социальным группам для получения политических дивидендов.

Бывший чиновник также отметил, что правительство оказалось в сложной ситуации.

По его мнению, если реформа будет продвигаться в текущем виде, это может привести к протестам, дестабилизации и потере политической поддержки. В качестве оптимального решения он предлагает отложить реформу.

Спыну считает, что Министерству финансов следует полностью отозвать проект, провести расширенные консультации со всеми заинтересованными сторонами и вернуться к нему осенью с доработанным вариантом.

Он подчеркнул, что у властей еще есть время, и важно не потерять политическую поддержку реформы, которая в перспективе могла бы принести экономические выгоды.

В комментариях к своей публикации Спыну добавил, что Молдове необходима подобная реформа, но она должна обеспечивать экономический рост и увеличение доходов населения.