theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
omniapres
26 Июня 2026, 12:13
48
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Спыну призвал отозвать проект налоговой реформы: Может привести к протестам и дестабилизации

Бывший вице-премьер предупреждает, что инициатива рискует перерасти исключительно в политическое противостояние.

Спыну призвал отозвать проект налоговой реформы: Может привести к протестам и дестабилизации.
Спыну призвал отозвать проект налоговой реформы: Может привести к протестам и дестабилизации.

По его словам, предлагаемая реформа может превратиться из финансово-экономической дискуссии в политические дебаты с трудно предсказуемыми последствиями на данном этапе, сообщает omniapres.md

Он утверждает, что в таком сценарии экономические аргументы перестанут восприниматься обществом, а оппозиция будет использовать тему в своих целях. При этом Спыну считает, что оппозиционные силы будут апеллировать к различным социальным группам для получения политических дивидендов.

Бывший чиновник также отметил, что правительство оказалось в сложной ситуации.

По его мнению, если реформа будет продвигаться в текущем виде, это может привести к протестам, дестабилизации и потере политической поддержки. В качестве оптимального решения он предлагает отложить реформу.

Спыну считает, что Министерству финансов следует полностью отозвать проект, провести расширенные консультации со всеми заинтересованными сторонами и вернуться к нему осенью с доработанным вариантом.

Он подчеркнул, что у властей еще есть время, и важно не потерять политическую поддержку реформы, которая в перспективе могла бы принести экономические выгоды.

В комментариях к своей публикации Спыну добавил, что Молдове необходима подобная реформа, но она должна обеспечивать экономический рост и увеличение доходов населения.

Источник
omniapres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте