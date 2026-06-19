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rupor.md logorupor
19 Июня 2026, 20:19
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Усатый: Вангели получил должность благодаря бывшему министру инфраструктуры Спыну

Любые несоответствия в биографии руководителя MoldATSA должны были быть выявлены в ходе проверок, проводимых Службой информации и безопасности (СИБ).

Усатый: Вангели получил должность благодаря бывшему министру инфраструктуры Спыну.
Усатый: Вангели получил должность благодаря бывшему министру инфраструктуры Спыну.

Об этом заявил председатель «Нашей партии» Ренато Усатый после того, как издание Ziarul de Gardă опубликовало расследование, в котором утверждается, что директор государственного предприятия MoldATSA Думитру Вангели сфальсифицировал часть сведений в своем резюме, передает rupor.md

«Сегодня утром я собирался лететь в Румынию на самолете. Но после того как прочитал расследование Ziarul de Gardă о директоре MoldATSA, решил не рисковать и поехать на микроавтобусе (…) Шутки шутками, но речь идет далеко не о рядовом предприятии. MoldATSA, где мне самому довелось работать в свое время, отвечает за управление воздушным пространством Республики Молдова. Это безопасность полетов, контроль гражданских, специальных и военных маршрутов. Это часть критически важной инфраструктуры государства», — заявил Ренато Усатый в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Он подчеркнул, что СИБ должен был провести всестороннюю проверку директора, включая его образование, профессиональный опыт, возможные финансовые уязвимости и зарубежные связи.

«Если СИБ все это проверил и не увидел никаких проблем, то возникает очень серьезный вопрос к их профессионализму. Но если они все увидели и все равно дали зеленый свет, тогда речь идет уже совсем о другом. В таком случае вопрос уже не только к Вангели, а к тем, кто его прикрывал», — заявил лидер «Нашей партии».

Ренато Усатый также сообщил, что Думитру Вангели пользовался чартерными рейсами в период руководства MoldATSA.

«Согласно информации, которую я получил от сотрудников компании, господин Вангели пользовался чартерными рейсами. Только оплачивались они не из его кармана, а из ваших денег — из государственных средств. Поэтому у меня отдельная просьба к журналистам Ziarul de Gardă: пожалуйста, проверьте и этот факт», — отметил он.

Кроме того, Ренато Усатый заявил, что Вангели получил свою должность благодаря бывшему министру инфраструктуры Андрею Спыну.

«Мне сообщили, что этого человека привел другой “стартапер” — Андрей Спыну, которого некоторые называют “доминатором”. И у меня простой вопрос к директору СИБ господину Мустяцэ: когда Спыну просил провести упрощенную проверку этого человека, вы полностью закрыли на это глаза или лишь немного? Потому что если это правда, то проблема не только в Вангели, который обманывал всю компанию MoldATSA и весь аэропорт, рассказывая, что является племянником Спиридона Вангели — создателя Гугуцэ, что дружит с Майей Санду, руководит PAS и так далее…», — подчеркнул Ренато Усатый.

Источник
rupor.md logorupor
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