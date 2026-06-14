Спатарь об иностранных работниках: Речь шла не об импорте рабочей силы или массовой миграции.

В эфире программы «Территория свободы» на Realitatea TV депутат PAS Марчел Спатарь прокомментировал заявления о якобы планах привлечь в Молдову 300 тысяч иностранных работников. По его словам, речь шла не об импорте рабочей силы или массовой миграции, а об экономическом расчёте, связанном с уровнем развития страны, пишет телеграм-канал rupor.md

„Это экономический расчёт по сравнению со средним уровнем развития европейских стран. То есть для того, чтобы нам достичь среднего экономического уровня европейских стран, нам нужны ещё 300 тысяч рабочих мест, а потом уже рабочие руки. Потому что эти места ещё надо создать”, - отметил Спатарь.