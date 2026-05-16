16 Мая 2026, 21:00
Спатарь о возможном участии в президентских выборах: Обсуждаются несколько кандидатур

Депутат от PAS Марчел Спатарь не исключает, что его имя обсуждается внутри партии в контексте президентских выборов 2028 года, однако утверждает, что на данный момент никакого решения по этому поводу нет.

Заявления были сделаны в рамках передачи Podcastul Lorenei, передает protv.md

На прямой вопрос, намерен ли он баллотироваться на президентских выборах 2028 года, Марчел Спатарь подтвердил, что в PAS рассматриваются несколько возможных кандидатур.

«Это правда, что в партии обсуждаются несколько кандидатур на будущие выборы, но никакого решения в этом смысле не принято, и у меня очень загруженная повестка», - отметил Спатарь.

На замечание Лорены Богзы о том, что обсуждается и его кандидатура, Спатарь ответил: «Этот факт меня радует, но моя конечная цель — не занять более высокую должность. Я согласился быть частью команды, взял на себя функцию депутата и чувствую себя очень хорошо в комиссии по европейской интеграции. Именно в этом направлении я хочу, чтобы двигались процессы, и могу сказать, что мы действительно работаем очень конкретно».

Напомним, недавно Майя Санду заявила, что не будет баллотироваться на третий срок и уважает положения Конституции.

