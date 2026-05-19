В Молдове по виду на жительство работают 4 600 иностранцев: в топе Непал и Бангладеш.

Основная концентрация иностранных работников наблюдается в Кишинёве, Бельцах, Кагуле, а также в Рышканах и Леово. За последние три года число обращений за разрешением на работу ежегодно увеличивалось примерно на тысячу, сообщает logos-press.md

Только в 2025 году власти зарегистрировали более 6,1 тыс. заявлений на предоставление или продление права временного пребывания для трудовой деятельности. Более 5,7 тыс. заявителей получили разрешение, а в 453 случаях было отказано.

В сельском хозяйстве таких иностранцев всё чаще нанимают на сезонные работы — сбор клубники, черешни, абрикосов, слив и винограда, а также для работы в теплицах.

Также не следует забывать, что в Молдове в настоящее время находится более 87 тыс. граждан Украины. Из них свыше 77 тыс. официально зарегистрированы по статусу временной защиты, около 3,5 тыс. имеют статус временного проживания, а несколько тысяч человек получили гражданство Республики Молдова.

В настоящее время в Молдове официально трудоустроены свыше 1,6 тыс. граждан Украины. В основном они занимают должности в сферах программирования, инженерии, услуг (поварами, официантами, продавцами), медицины, образования и на производственных предприятиях.

Компании по подбору персонала отмечают рост спроса на иностранных работников. Их чаще всего привлекают в строительство, сельское хозяйство, службы доставки, на фабрики и перерабатывающие предприятия.