Марчел Спатарь: У молдавского села есть будущее — Европа должна кушать.

По его словам, общая аграрная политика является одной из основополагающих политик ЕС и получает крупнейшее финансирование из европейского бюджета, сообщает logos-press.md

«Я думаю, что у молдавских сёл есть будущее, потому что во многом их развитие связано с развитием сельского хозяйства. Европейский союз субсидирует развитие сельского хозяйства. В принципе, это одна из основополагающих политик Европейского союза — общая аграрная политика. Это самый крупный бюджет Европейского союза. И философия этой политики в том, что промышленная Европа должна всё-таки кушать. И поэтому развитые регионы субсидируют развитие сельского хозяйства. И фермеры в Европе — я думаю, что люди, которые занимаются этим, хорошо знают — они за этот счёт очень хорошо развились в последнее время. Сельское хозяйство в Европе держится на этой системе субсидий», — заявил депутат на Exclusiv TV.

Отвечая на вопрос о «демографической яме», в которой оказалась Молдова, Спатарь призвал «выбирать терминологию». По его словам, несмотря на сокращение населения, плотность населения республики остаётся выше, чем в ряде европейских стран:

«Есть еще люди…»

«Демографическая яма… Что такое яма? Яма — когда никого нет. У нас всё-таки в нашей стране ещё есть люди. Я вам так скажу: плотность населения Республики Молдова на сегодняшний день выше, чем плотность населения Балтийских стран, выше, чем плотность населения Болгарии, и близка к плотности населения Хорватии, например».

Всё же депутат признаёт, что с 90-х годов плотность населения упала почти в два раза.

«В 90-х годах плотность населения РМ, когда исчез Советский Союз, была самой высокой среди всех республик Советского Союза. Тогда нас было 140 с чем-то, 145 человек на квадратный километр, сегодня — 70. Это в два раза ниже, конечно. Я понимаю, люди уехали, это была трагедия для многих семей, я ни в коем случае не говорю, что спада населения нет. Спад есть. Мы должны над этим работать. Мы должны обеспечить условия для жизни, для того чтобы люди оставались в Молдове. Но всё-таки надо выбирать терминологию», — заключил Марчел Спатарь.

Депутат подчеркнул, что аналогичные процессы происходят и в других европейских государствах. Он также обратил внимание на внутреннюю миграцию и урбанизацию, в результате которых жители переезжают из сёл в города.