Спатарь: Большинство законопроектов для приведения в соответствие с нормами ЕС рассмотрят осенью.

Парламент Молдовы уже принял десятки законов для транспонирования европейского законодательства, однако большая часть работы предстоит во второй половине года.

Об этом заявил председатель парламентской комиссии по евроинтеграции, депутат от партии PAS Марчел Спатарь в интервью rupor.md

По словам парламентария, на 2026 год запланировано более 300 законодательных актов, необходимых для гармонизации с acquis communautaire (законодательством ЕС), из которых около 50 уже приняты. Остальные будут рассмотрены на следующей сессии парламента.

Спатарь отметил, что независимо от темпа политических переговоров на уровне Европейского союза, Молдова продолжает свою повестку реформ и подготовку институтов к применению европейских стандартов. По его словам, в первой половине года были зафиксированы важные успехи в процессе вступления, включая политическое открытие двух переговорных кластеров с Европейским союзом. Они определяют критерии и реформы, которые Республика Молдова должна выполнить для продвижения переговоров.

Депутат подчеркнул, что европейская интеграция — это не только принятие законов, но и модернизация государственных систем, укрепление институтов и подготовка экономики к интеграции в единый европейский рынок.

В то же время Марчел Спатарь выделил роль Румынии в поддержке европейского пути Республики Молдова. По его словам, отношения между двумя государствами находятся на очень хорошем уровне как на парламентском, так и на правительственном уровне, а Румыния продолжает оставаться активным сторонником Кишинева. Депутат также напомнил о совместных инфраструктурных, образовательных и культурных проектах, реализуемых в последние годы при поддержке властей Румынии.

Этот материал подготовлен в рамках проекта «Европа рядом: Информирование, диалог и сотрудничество», финансируемого Департаментом по связям с Республикой Молдова и реализуемого Информационным агентством IPN. Содержание данного материала не отражает официальную позицию Департамента по связям с Республикой Молдова.