Число работающих в ЕС мигрантов достигло исторического максимума.

В 2025 году доля работающих в Евросоюзе мигрантов выросла с 67,8 до 68,2 процента - это больше, чем когда-либо прежде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Rockwool Foundation Berlin.

Больше всего уровень занятости вырос среди мигрантов, не входящих в ЕС - с 59,4% в 2017 году до 66%. К странам, где таких мигрантов работает особенно много, относятся Мальта (83,7%), Чехия (77,3%) и Ирландия (76,1%), пишет dw.com

Меньше всего трудовых мигрантов из неевропейских стран работают в Бельгии (58,5%) и Финляндии (58,6%). В Германии этот показатель составляет 66,1%.

В то же время нетрудоустроенными остаются много женщин из стран, не входящих в ЕС. Их уровень занятости значительно отстает от аналогичных показателей у женщин, родившихся в соответствующей стране Евросоюза. Кроме того, анализ показывает, что высококвалифицированные специалисты, приехавшие из неевропейских стран, находят работу значительно реже европейских жителей с таким же уровнем образования, передает Reuters.

"Европа добилась значительных успехов в интеграции иммигрантов на рынок труда", - заявил глава RFBerlin Кристиан Дустман. По его словам, сейчас задача состоит уже не в том, чтобы обеспечить иммигрантов работой, а в том, чтобы в полной мере использовать их квалификацию. Это возможно, в частности, через устранение излишней бюрократии, отметил Дустман.