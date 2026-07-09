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rupor.md logorupor
9 Июля 2026, 12:38
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Марчел Спатарь подтвердил, что обсуждалась его кандидатура на пост премьера

По словам политика, это естественно, поскольку он занимает должность председателя парламентской комиссии по европейской интеграции, а вступление Молдовы в Европейский союз остается главным приоритетом страны.

Марчел Спатарь подтвердил, что обсуждалась его кандидатура на пост премьера.
Марчел Спатарь подтвердил, что обсуждалась его кандидатура на пост премьера.

«Нормально, что мое имя появляется в обсуждениях. Это и есть публичная дискуссия. Это абсолютно нормально», — заявил Марчел Спатарь, сообщает rupor.md

Отвечая на вопрос, готов ли он принять должность премьер-министра в случае выдвижения, депутат отметил, что профиль соответствует не только ему одному, но и другим людям, участвующим в процессе европейской интеграции.

Он также упомянул имя Кристины Герасимов, назвав ее одной из ключевых фигур в этом процессе.

Напомним, после отставки Александра Мунтяну с должности премьер-министра президент Майя Санду назначила Евгения Осмокеску временно исполняющим обязанности главы правительства.

Источник
rupor.md logorupor
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