Марчел Спатарь подтвердил, что обсуждалась его кандидатура на пост премьера.

По словам политика, это естественно, поскольку он занимает должность председателя парламентской комиссии по европейской интеграции, а вступление Молдовы в Европейский союз остается главным приоритетом страны.

«Нормально, что мое имя появляется в обсуждениях. Это и есть публичная дискуссия. Это абсолютно нормально», — заявил Марчел Спатарь, сообщает rupor.md

Отвечая на вопрос, готов ли он принять должность премьер-министра в случае выдвижения, депутат отметил, что профиль соответствует не только ему одному, но и другим людям, участвующим в процессе европейской интеграции.

Он также упомянул имя Кристины Герасимов, назвав ее одной из ключевых фигур в этом процессе.

Напомним, после отставки Александра Мунтяну с должности премьер-министра президент Майя Санду назначила Евгения Осмокеску временно исполняющим обязанности главы правительства.