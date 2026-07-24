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logos.press.md logologos
24 Июля 2026, 08:21
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В Молдове увеличат сроки общественного обсуждения законопроектов

Правительство утвердило соответствующее решение, оформив его новым законом, «чтобы заинтересованные граждане и организации имели больше времени для анализа предложений и представления рекомендаций».

В Молдове увеличат сроки общественного обсуждения законопроектов.
В Молдове увеличат сроки общественного обсуждения законопроектов.

Процедуры продвижения займет больше времени, утверждают авторы интенсификации гражданской инициативы. На начальном этапе минимальный срок предварительных консультаций составит 10 рабочих дней для нормативных актов и 15 рабочих дней — для политических документов. Уже после разработки проектов срок консультаций увеличится как минимум до 15 рабочих дней для нормативных актов и 20 рабочих дней — для политических документов, пишет logos-pres.md

Процедуры продвижения не только удлиняются, но и дублируются места, где это можно сделать. Участие общественности будет поддерживаться с помощью двух цифровых платформ. Публикация результатов консультаций на сайте  particip.gov.md станет обязательной, и граждане смогут отслеживать весь процесс их проведения.

Платформа «Электронная демократия» будет использоваться для продвижения гражданских инициатив и непосредственного вовлечения граждан в процесс принятия решений, сообщается в официальном сообщении.

«Этим законом мы вводим механизм исправления нарушений. Нарушения процедур прозрачности принятия решений могут быть исправлены и оспорены гражданами и заинтересованными сторонами. Государственная канцелярия будет сотрудничать со всеми органами власти для обеспечения полного выполнения этого закона», — заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

Закон будет распространяться на все центральные и местные органы государственной власти, включая парламент, президента, правительство, местные органы государственной власти и органы власти в автономных территориальных единицах с особым статусом. Новые положения вступят в силу 1 января 2027 года, а механизм гражданской инициативы начнет применяться с 1 января 2028 года.

Источник
logos.press.md logologos
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