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Infotag.md logoInfotag
8 Июля 2026, 14:44
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Социалисты потребовали увеличить зарплаты преподавателей и воспитателей на 30%

Депутат-социалист Владимир Односталко призвал правительство увеличить зарплату учителей, преподавателей вузов и воспитателей дошкольных учреждений на 30%, «подтянув» к среднему размеру по экономике.

Социалисты потребовали увеличить зарплаты преподавателей и воспитателей на 30%.
Социалисты потребовали увеличить зарплаты преподавателей и воспитателей на 30%.

В среду на брифинге он заявил, что «в нормальном государстве, правители которого думают о будущем страны – средства вкладывают в просвещение и науку», передает infotag.md

В его понимании, «эта практика не применяется в Молдове, где власти платят угодным членам правящей партии или родственникам многотысячные зарплаты непонятно за что».

По словам Односталко, «в бюджете страны деньги есть, но только для своих». 

«Нынешний уровень оплаты труда работников дидактической сферы не соответствует ни экономическим реалиям, ни значимости профессии учителя. В то время как руководители отдельных госучреждений и агентств получают свыше 120 тыс. леев в месяц, а их годовые доходы исчисляются миллионами, учителя вынуждены справляться с ростом цен на продукты, коммунальные услуги и лекарства при значительно более низких зарплатах», - констатировал он.

Социалист убежден, что увеличение зарплат педагогов «следует рассматривать не как расход, а как инвестицию в будущее Молдовы, которая поможет привлечь молодых специалистов в сферу образования». При этом, он не указал источники финансирования для реализации своего предложения.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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