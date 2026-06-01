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rupor.md logorupor
28 Июня 2026, 08:00
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Минфин объяснил, почему передумал менять налогообложение зарплат

Реформу налогообложения зарплат отложили, потому что предложенные изменения вызвали много вопросов и были недостаточно понятно объяснены.

Минфин объяснил, почему передумал менять налогообложение зарплат.
Минфин объяснил, почему передумал менять налогообложение зарплат.

Об этом министр финансов Андриан Гаврилицэ сказал в эфире программы «На грани» на Exclusiv TV, передает rupor.md

Речь идет о проекте налоговой политики, в котором минфин предлагал изменить порядок налогообложения зарплат. После публичных консультаций министерство объявило, что эти изменения не будут применяться в 2027 году.

Гаврилицэ объяснил, что цель предложения состояла в упрощении системы. По его словам, минфин хотел уйти от трех разных платежей, связанных с зарплатами, и перейти к единому налогу на зарплату, одинаковому для всех.

«Цель этого предложения была прийти к тому, чтобы иметь возможность не иметь трех налогов зарплаты, а чтобы можно было прийти к тому, чтобы был единый налог на зарплату, и чтобы он был единым для всех, и чтобы это было максимально просто для всех», — сказал министр.

При этом Гаврилицэ признал, что проект вызвал непонимание. По его словам, Минфин обсуждал его, в том числе, с ассоциацией бухгалтеров, и после разъяснений расчеты становились понятнее.

«Мы согласились с тем, что она недостаточно внятна была и было очень много знаков вопроса, поэтому вот именно по налогообложению зарплат мы эту тему откладываем на другой период, так чтобы можно было детально доработать, объяснить, чтобы было всем абсолютно ясно», — сказал Гаврилицэ.

Министр добавил, что изменение налогообложения зарплат не является обязательной частью налоговой политики, по которой нужно торопиться.

Ранее проект предусматривал снижение ставки подоходного налога с 12% до 7% для лиц с годовым доходом до 1 млн леев. Одновременно взносы государственного социального страхования планировалось перенести с работодателя на работника за счет изменения ставок.

Проект также предусматривал отмену ежегодного личного освобождения в размере 29 700 леев и освобождения в размере 9 900 леев на каждого ребенка. Вместо этого предлагалось ввести ежемесячный стимул в размере 500 леев для каждого работника и еще 200 леев на каждого ребенка.

Источник
rupor.md logorupor
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