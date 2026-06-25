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Infotag.md logoInfotag
25 Июня 2026, 07:45
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ПСРМ требует ограничить зарплаты чиновников и проверить эффективность их работы

Вице-председатель парламента Молдовы, социалист Влад Батрынча заявил о необходимости пересмотра системы оплаты труда в государственных учреждениях и проведения аудита эффективности их деятельности.

ПСРМ требует ограничить зарплаты чиновников и проверить эффективность их работы.
ПСРМ требует ограничить зарплаты чиновников и проверить эффективность их работы.

Он заявил, что в ряде государственных структур, включая Национальный банк, ANRE, CNPF и другие агентства, существуют большие различия в уровне зарплат, пишет infotag.md

Он выразил возмущение тем фактом, что доходы некоторых чиновников государственных структур достигают миллионов леев в год, при этом возникают вопросы относительно результатов их работы.

Депутат сообщил, что совместно с парламентской комиссией по контролю публичных финансов планируется инициировать внешнюю оценку деятельности государственных учреждений с учётом выводов и рекомендаций Счётной палаты.

Депутат ПСРМ Адриан Лебединский утверждает, что молдавское общество ожидает принятия закона о единой системе оплаты труда в государственном секторе. Он также призвал неравнодушных граждан и общественников участвовать в формировании перечня учреждений, которые могут быть включены в план аудита Счётной палаты на 2027 г.

Социалисты подчеркнули, что их инициативы направлены на повышение прозрачности, эффективности работы государственных структур и рациональное использование бюджетных средств.

Источник
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