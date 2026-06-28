Перчун: Зарплаты в сфере образования могут вырасти почти на 4000 леев.

Расчет будет производиться на основе нескольких факторов, включая занимаемую должность, стаж работы и награды за результаты работы.

Данные были опубликованы чиновником в рамках общественных консультаций по реформе заработной платы. Дан Перчун утверждает, что этот вопрос обсуждался с Министерством финансов и другими органами власти, передает realitatea.md

Таким образом, директора лицеев (категория I) могут получить на 3657 леев больше. В настоящее время их зарплата составляет 18628 леев, а после вступления в силу нового закона она достигнет 21924 леев.

Учителя, педагоги и учителя без педагогического образования получат повышение с 10780 до 12335 леев. Заработная плата учителей II категории 15 008 леев, а учителей I категории – 16 438 леев.

Учителя высшей категории смогут получать зарплату в размере 18 088 леев, тренеры спортивных школ – 15 008 леев, няни и помощники педагогов – 9 471 лей, а повара в учебных заведениях – 9 450 леев.

В случае высших учебных заведений заработная плата университетских профессоров составит 21 346 леев, доцентов – 20 506. Профессора университетов в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, будут получать зарплату в размере 18 846 леев, доценты – 18 006 леев, а преподаватели – 17 166 леев.

По словам Дана Перчуна, к рассчитанным повышениям может быть добавлена новая премия за результативность в размере до 15%.