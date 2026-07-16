Загрязнение Днестра нефтепродуктами: прокуратура сотрудничает с Украиной в рамках расследования.

Уголовное расследование по факту загрязнения реки Днестр нефтепродуктами продолжается. Прокуроры продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Генеральная прокуратура сообщила IPN, что в рамках дела запрашивается информация у компетентных органов Республики Молдова, а также используются механизмы международного сотрудничества с Украиной, передает rupor.md

Как уточнила ответственная за коммуникации Генеральной прокуратуры Виолина Морару, уголовное производство было начато 16 марта после объявления экологической тревоги в бассейне Днестра и на основании других доступных публичных данных. В тот же день в прокуратуру поступило обращение от ассоциации Promo-LEX.

После проведенных проверок 4 мая было принято решение начать уголовное преследование по факту загрязнения вод, а дело передали в отдел по борьбе с преступлениями против окружающей среды Генеральной прокуратуры.

В настоящее время прокуроры запрашивают документы и информацию у государственных учреждений, анализируют имеющиеся материалы, результаты лабораторных исследований и другие доказательства, необходимые для определения масштабов экологического ущерба и возможных рисков для здоровья населения.

Кроме того, следственные органы сотрудничают с компетентными структурами Украины в рамках механизмов международной правовой помощи.

В прокуратуре отметили, что не могут раскрывать детали собранных доказательств или предварительные выводы расследования, чтобы не повлиять на его ход.

Директор программы Promo-LEX Вадим Виеру сообщил IPN, что организация получила официальную информацию о ходе дела и продолжает следить за расследованием. По его словам, Promo-LEX будет контролировать, принимают ли правоохранительные органы все необходимые меры для полного и объективного изучения ситуации.

Загрязнение Днестра было обнаружено в марте после атак на Днестровский гидроэнергетический комплекс в Украине. В Молдове были зафиксированы пятна нефтепродуктов, после чего власти объявили экологическую тревогу и временно ограничили подачу питьевой воды в ряде населенных пунктов.