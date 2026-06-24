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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Июня 2026, 08:10
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СМИ: Венгрия задерживает открытие остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы

Венгрия отложила ключевой процедурный шаг, необходимый для открытия остальных кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Венгрия задерживает открытие остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы.
Венгрия задерживает открытие остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

Об этом два неназванных дипломата ЕС сообщили изданию Politico, передает "Европейская правда".

После открытия первого переговорного кластера Украина и Молдова заявили о намерении открыть остальные главы до середины июля.

Соблюдение этого графика в настоящее время оказалось под угрозой после того, как во вторник Венгрия выступила против направления письма в Европейский совет и Европейскую комиссию от имени 27 членов блока. В письме изложена общая позиция стран ЕС относительно открытия переговорных глав для Украины и Молдовы.

По словам двух дипломатов, Будапешт стал единственной столицей, выступившей против этой инициативы, требующей единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Предложение вновь будет обсуждаться на следующей неделе.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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