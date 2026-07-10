СМИ: Компания из проекта депутата Трубки связана со спорной стройкой в Кишиневе.

Об этом говорится в расследовании RISE Moldova.

Компания, участвующая в строительстве спорного жилого комплекса возле торгового центра в Кишиневе, чьи разрешения на строительство были окончательно приостановлены судом, оказалась связана и с другим проектом в сфере недвижимости, в котором участвуют действующий депутат PAS Александр Трубка и бывший депутат PAS Виорел Барда, сообщает TVRMoldova со ссылкой на расследование.

Кроме того, администратор компании и его сожительница вошли в число крупнейших доноров PAS во время парламентской избирательной кампании 2025 года.

Жилой комплекс, который планируется построить на улице Буковина, 3 в столице, остается с приостановленными разрешениями на строительство. Соответствующее окончательное решение вынесла Апелляционная палата Кишинева.

Несмотря на то, что суд более месяца назад постановил остановить строительные работы до вынесения решения по вопросу об отмене разрешений, компания продолжает деятельность на строительной площадке.

Компания получила два разрешения от мэрии Кишинева на строительство жилого комплекса в секторе Чеканы.

В расследовании RISE Moldova журналисты описали, как были получены документы на строительство и как заместитель главного архитектора столицы допустил возможный конфликт интересов, купив в рассрочку дуплекс стоимостью 350 тысяч евро у администратора строительной компании всего через неделю после того, как подписал разрешение на строительство.

25 мая 2026 года суд окончательно приостановил разрешения на строительство компании до вынесения решения об их отмене. Несмотря на то, что после решения суда прошло более месяца и застройщик обязан полностью остановить работы на время судебного процесса, стройка продолжается.

Более того, жители частного сектора рядом со стройкой утверждают, что рабочие продолжают работать до «10–11 часов вечера».

Компания и бизнес депутата PAS

Компания недавно вновь оказалась в центре внимания из-за бизнеса депутата PAS Александра Трубки.

Речь идет о депутате, который на этой неделе выступил с заявлением после того, как узнал, что стал объектом журналистского расследования TV8, которое пока еще не было опубликовано.

Трубка основал в 2024 году компанию QNAConsulting SRL, основным видом деятельности которой является «консультационная деятельность в области информационных технологий», однако признал, что создал ее для участия в инвестиционном проекте в сфере недвижимости.

Его фирма вместе с двумя другими компаниями, среди которых Optimum VA бывшего депутата PAS Виорела Барды, приобрела участок площадью 80 соток в коммуне Трушены. По словам Трубки, стоимость земли составила 800 тысяч евро.

Строительством проекта занимается та же компания.

Ранее RISE Moldova сообщали, что администратор компании Ион Магалиуц и его сожительница вошли в число крупнейших индивидуальных доноров PAS во время парламентской кампании осенью прошлого года. Каждый из них перечислил партии по 80 тысяч леев.

Александр Трубка заявил, что на момент подписания договора не мог знать о будущих пожертвованиях в пользу партии.

«На момент подписания контракта 4 марта 2025 года, я не мог знать, что администратор компании осенью 2025 года, то есть через шесть-семь месяцев, решит пожертвовать деньги Партии действия и солидарности во время парламентской кампании. Также я не мог знать, что у компании возникнут проблемы с другим комплексом, который она строит в Кишиневе, в декабре 2025 года», — заявил Александр Трубка на пресс-конференции 8 июля.