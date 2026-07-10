Алекс Трубка сложил депутатский мандат.

По его словам, он принял это решение, поскольку ситуация вокруг его предпринимательской деятельности негативно сказывается на репутации и доверии ко всей команде.

«Сегодня я подал заявление о сложении депутатского мандата. В условиях, когда вопрос моей экономической деятельности влияет на имидж и доверие ко всей команде, я не могу поступить иначе», — заявил Трубка.

Он подчеркнул, что все ранее сделанные им публичные заявления остаются в силе, а окончательную оценку должна дать Национальная инспекция по неподкупности (НОН), проверку которой он сам ранее инициировал.

Трубка также отметил, что считает позитивным тот факт, что спустя пять лет работы PAS во власти общественная дискуссия касается вопросов этики и морали деятельности государственных чиновников.

«Еще несколько лет назад мы обсуждали "кульки", организованные преступные группировки, захватившие государство, и скрытые камеры в домах независимых журналистов», — написал депутат.

По его мнению, его отставка должна способствовать повышению стандартов политической ответственности.

«Надеюсь, моя отставка повысит стандарты политического класса для всех нынешних и будущих государственных должностных лиц. Когда возникает хотя бы вопрос этики или морали, нужно уходить с должности. Я именно так это понимаю и именно так поступаю», — заявил Трубка.

Он также сообщил, что остается членом команды PAS и продолжит работать ради достижения, по его словам, главной цели своего поколения — вступления Республики Молдова в Европейский союз.

Алекс Трубка накануне выхода о нем журналистского расследования рассказал о своих инвестициях в недвижимость в Трушенах. Депутат заявил, что все его действия были законными, и он готов предоставить документы, подтверждающие это.

Депутат PAS Александр Трубка также добавил, что обратился в Национальный орган неподкупности (НОН) с просьбой проверить, существуют ли возможные конфликты интересов в связи с его деятельностью как основателя компании.

Трубка рассказал, что в сентябре 2024 года ему предложили принять участие в покупке земельного участка площадью 0,8 гектара в коммуне Трушены, предназначенного для строительства. По его словам, участок находился в частной собственности, а Генеральный градостроительный план населенного пункта, утвержденный в 2015 году, позволял возведение жилых домов высотой до девяти этажей.

Парламентарий утверждает, что, не располагая необходимыми средствами для инвестиций, обратился к другу с финансовыми возможностями, который впоследствии делал пожертвования PAS во время избирательной кампании 2025 года.