СМИ: 22 июля послы ЕС будут уговаривать Венгрию открыть кластеры 2 и 3 для Молдовы и Украины.

В среду, 22 июля, Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во второй раз попытается убедить Венгрию утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы, чтобы начать формальный процесс их открытия.

Об этом корреспонденту стало известно от дипломатов ЕС в Брюсселе, передает eurointegration.com.ua

22 июля будет вторая попытка убедить Венгрию дать зеленый свет на начало технической подготовки к открытию кластеров 2 и 3 для Украины.

"В повестку дня COELA вновь внесены пункты, касающиеся результатов скрининга кластеров № 2 и 3 для Украины и Молдовы. Ирландское председательство и государства ЕС во второй раз попытаются убедить представителя Венгрии поддержать решение утвердить результаты скрининга и направить обоим государствам письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам", – рассказал один из собеседников.

Он напомнил, что именно отправка письма является формальным началом процедуры открытия кластеров.

По информации "ЕвроПравды", председательствующая в ЕС Ирландия хотела бы до начала летних отпусков дать старт подготовке к открытию следующих кластеров для Украины и Молдовы – или хотя бы одного кластера – чтобы провести соответствующую межправительственную конференцию уже в сентябре.

Оптимистичный план: открыть все кластеры до конца 2026 года, открывая по одному кластеру ежемесячно.

Стоит отметить, что 22 июля – последнее заседание группы COELA перед летним перерывом. Следующее заседание предварительно запланировано на 1 сентября.