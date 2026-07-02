Слусарь: Прокуратура как минимум должна потребовать снятия иммунитета с Раду Мариана.

Александр Слусарь считает, что Раду Мариана следует привлечь к уголовной ответственности за торговлю влиянием. По его словам, Мариан публично признался, что продвигал Вангели на пост главы MoldATSA, не имея на это полномочий.

«Юридически и функционально господин Мариан, как председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам, не имеет никакого отношения к назначению руководителя MoldATSA. То есть господин Раду Мариан публично заявил, что занимался торговлей влиянием, но по ошибке. Мол, "я не знал, насколько плох господин Вангели, но я его продвигал", не имея на это никаких полномочий», — заявил Слусарь в программе на N4, цитирует ziua.md

Он пояснил, что ситуация была бы иной, если бы речь шла об учреждении, подведомственном Комиссии по экономике, бюджету и финансам.

«Если бы речь шла, например, о НАРЭ или других структурах, за которые отвечает Комиссия по экономике, — это другой вопрос. Но здесь он открыто признался, что занимался торговлей влиянием, по ошибке. Настолько искренним был Раду Мариан», — сказал бывший депутат.

В связи с этим Слусарь считает, что прокуратура должна отреагировать и возбудить уголовное дело.

«Если мы будем судить нынешнюю власть по тем же критериям, что и предыдущую, то прокуратура как минимум должна прийти в парламент, потребовать снятия иммунитета с Раду Мариана и возбудить уголовное дело по факту торговли влиянием. Как он мог продвигать Вангели, если за это отвечает АПС? Какое отношение к этому имеет Раду Мариан? Это в принципе ненормально», — утверждает Слусарь.

В заключение он заявил, что отставка главы Агентства публичной собственности Романа Кожухаря на фоне скандала в MoldATSA делает его «козлом отпущения».

«Все эти отставки и попытки найти козлов отпущения… если говорить серьёзно, продвижение этого человека шло сверху — от Раду Мариана. Получается, что Роман Кожухарь — это козёл отпущения, с моей точки зрения», — резюмировал Александр Слусарь.