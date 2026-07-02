theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ziua.md logoziua
2 Июля 2026, 13:13
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Слусарь: Прокуратура как минимум должна потребовать снятия иммунитета с Раду Мариана

Александр Слусарь считает, что Раду Мариана следует привлечь к уголовной ответственности за торговлю влиянием. По его словам, Мариан публично признался, что продвигал Вангели на пост главы MoldATSA, не имея на это полномочий.

Слусарь: Прокуратура как минимум должна потребовать снятия иммунитета с Раду Мариана.
Слусарь: Прокуратура как минимум должна потребовать снятия иммунитета с Раду Мариана.

«Юридически и функционально господин Мариан, как председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам, не имеет никакого отношения к назначению руководителя MoldATSA. То есть господин Раду Мариан публично заявил, что занимался торговлей влиянием, но по ошибке. Мол, "я не знал, насколько плох господин Вангели, но я его продвигал", не имея на это никаких полномочий», — заявил Слусарь в программе на N4, цитирует ziua.md

Он пояснил, что ситуация была бы иной, если бы речь шла об учреждении, подведомственном Комиссии по экономике, бюджету и финансам.

«Если бы речь шла, например, о НАРЭ или других структурах, за которые отвечает Комиссия по экономике, — это другой вопрос. Но здесь он открыто признался, что занимался торговлей влиянием, по ошибке. Настолько искренним был Раду Мариан», — сказал бывший депутат.

В связи с этим Слусарь считает, что прокуратура должна отреагировать и возбудить уголовное дело.

«Если мы будем судить нынешнюю власть по тем же критериям, что и предыдущую, то прокуратура как минимум должна прийти в парламент, потребовать снятия иммунитета с Раду Мариана и возбудить уголовное дело по факту торговли влиянием. Как он мог продвигать Вангели, если за это отвечает АПС? Какое отношение к этому имеет Раду Мариан? Это в принципе ненормально», — утверждает Слусарь.

В заключение он заявил, что отставка главы Агентства публичной собственности Романа Кожухаря на фоне скандала в MoldATSA делает его «козлом отпущения».

«Все эти отставки и попытки найти козлов отпущения… если говорить серьёзно, продвижение этого человека шло сверху — от Раду Мариана. Получается, что Роман Кожухарь — это козёл отпущения, с моей точки зрения», — резюмировал Александр Слусарь.

Источник
ziua.md logoziua
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте