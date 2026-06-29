Грэдинару заступился за Раду Мариана: Он ошибся, но не действовал в личных интересах.

После того как Раду Мариан объявил о своей отставке с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, его однопартийцы по PAS выступили с публичными заявлениями в его поддержку.

Депутат от PAS Василе Грэдинару охарактеризовал Мариана как «ответственного» человека, который на протяжении всей своей работы проявлял «самоотдачу и самопожертвование», и подчеркнул, что тот никогда не принимал решений, руководствуясь личными интересами, пишет omniapres.md

«В том потоке работы и решений, который выпал на его долю, ошибиться было несложно. Ошибка в случае с MoldATSA действительно была допущена. И даже если последующие события не были напрямую его виной, Раду проявил ответственность и принял решение уйти с должности», — написал Грэдинару на своей странице в социальных сетях.

Парламентарий также выразил Мариану «глубокое уважение и признательность», отметив, что его поддерживают «тысячи людей», которые ценят его работу и преданность делу.

Данное заявление прозвучало после того, как Раду Мариан объявил о своём решении покинуть пост председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам. Свой шаг он объяснил желанием взять на себя политическую ответственность за скандал, разгоревшийся вокруг MoldATSA, где вскрылись факты завышенных зарплат и надбавок, исчисляемых сотнями тысяч леев.

При этом Мариан не отказался от депутатского мандата — он остаётся членом парламента и намерен продолжать законодательную работу, несмотря на отставку с руководящей должности в комиссии.