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omniapres.md logoomniapres
20 Июля 2026, 16:13
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Слусарь о запросе Energocom на повышение тарифа: Указание поступило сверху

Бывший член Совета директоров Energocom Александр Слусарь заявил, что запрос о повышении тарифа на газ был направлен в НАРЭ без обсуждения этого вопроса. По его словам, решение было принято по указанию сверху.

Слусарь о запросе Energocom на повышение тарифа: Указание поступило сверху.
Слусарь о запросе Energocom на повышение тарифа: Указание поступило сверху.

В эфире передачи на телеканале Cinema 1 Слусарь рассказал о событиях того дня, когда Energocom подал запрос в НАРЭ. По его словам, до второй половины дня вопрос о повышении тарифов вообще не обсуждался, пишет omniapres.md

«В два часа дня у меня состоялся телефонный разговор с исполняющим обязанности директора Energocom. Мы обсудили несколько тем, в том числе скандал с зарплатами, но ни слова не было сказано о тарифах», — заявил Слусарь.

По его словам, примерно через три часа директор вновь связался с ним и сообщил, что запрос о повышении тарифов будет направлен в НАРЭ.

«Он сказал, что расчеты уже подготовлены и в тот же день заявление будет подано. Моя позиция была категоричной: остановитесь! Если заявление уже отправлено — отзовите его. Если еще не отправлено — даже не думайте этого делать», — рассказал бывший член Совета.

Слусарь утверждает, что потребовал срочно созвать заседание Совета директоров и считает, что внутренняя процедура была грубо нарушена.

«По этому вопросу не было ни малейшего обсуждения. Это было грубое и вопиющее нарушение процедуры, чего не происходило ни разу за последние три года», — сказал он.

Отвечая на вопрос, кто настоял на подаче заявления, Слусарь заявил, что из разговора с директором сделал вывод: решение принималось не руководством компании.

«Из слов директора я понял, что указание поступило сверху. Не хочу говорить, от кого именно. Предполагаю, что от Министерства энергетики, но доказательств у меня нет», — отметил он.

Бывший член Совета также допустил, что вся ситуация могла быть намеренной акцией.

«Пока я не найду другого объяснения, буду считать, что кто-то изнутри хотел устроить диверсию. То, как все это произошло, нанесло огромный ущерб власти», — заявил Слусарь.

Он добавил, что предупредил коллег: если запрос не будет отозван, он подаст в отставку.

«Это была моя красная линия. Стандарты прозрачности, с которыми я пришел в Energocom, были нарушены, и я не мог с этим мириться», — заключил Александр Слусарь.

На данный момент Министерство энергетики и руководство Energocom публично не прокомментировали заявления бывшего члена Совета директоров.

Источник
omniapres.md logoomniapres
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