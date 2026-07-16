Обвинение просит продлить судебный контроль в отношении Иона Крянгэ по делу о госизмене.

Обвинение просит продлить меру судебного контроля, применённую к бывшему руководителю юридического управления парламента Иону Крянгэ, обвиняемому в государственной измене.

Суд должен вынести решение по этому ходатайству в пятницу, передает ipn.md

В ходе слушания в среду прокурор по делу Думитру Штефырцэ попросил продлить меру пресечения и ходатайствовал о возможности принудительного привода обвиняемого, если тот не будет являться на судебные заседания. По мнению обвинения, защита пытается затянуть рассмотрение дела.

В свою очередь адвокат Иона Крянгэ Василе Флоря попросил отклонить ходатайство, назвав его необоснованным. Сам обвиняемый также отверг утверждения прокурора о затягивании процесса и заявил, что просьба о продлении судебного контроля не основана на конкретных фактах.

В то же время суд проинформировал сторону защиты, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый способен участвовать в судебных заседаниях. Судьи постановили рассматривать дело в общем порядке, приступив к судебному следствию.

Бывшему чиновнику предъявлены обвинения в государственной измене и заговоре против государства. По данным прокуроров, в 2023-2024 годах он якобы поддерживал переписку и проводил тайные встречи с помощником военного атташе посольства Российской Федерации в Кишинёве. Бывший руководитель юридического управления парламента был задержан в июле 2024 года, когда, как утверждает следствие, получил 500 долларов от российского чиновника.

Ион Крянгэ заявляет о своей невиновности.