Energocom приобрел в июне электроэнергию по цене 131 евро/МВт·ч.

АО Energocom в июне приобрело 314 011 МВт·ч электроэнергии по средневзвешенной цене 131,52 евро/МВт·ч.

Как сообщили в Energocom, потребность в электроэнергии была покрыта как за счёт внутренних источников, так и за счёт импорта. Таким образом, электроэнергия местного производства обеспечила 35,31% потребления в июне. Из этого объёма 33,56% было обеспечено парками и станциями по выработке возобновляемой энергии, а 1,75% — CET-Nord и Termoelectrica, передает moldpres.md

Оставшаяся потребность была покрыта за счёт импорта, который составил 64,69% от общего объёма закупок. Из этого количества 50,41% было поставлено на основании двусторонних контрактов, заключённых с поставщиками и производителями из Румынии и Украины, а 14,28% было приобретено через платформы OPCOM и BRM на рынке «закупок на следующий день» (PZU).

Затраты на приобретение не включают налоги и расходы, связанные с транспортировкой, бронированием мощности и другими логистическими издержками.

С 1 января 2025 года правый берег Днестра больше не получает электроэнергию от Кучурганской электростанции после того, как российский концерн «Газпром» прекратил поставки природного газа в Республику Молдова. В этих условиях потребление покрывается за счёт внутренних источников и импорта.