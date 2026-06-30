Energocom выдвинул жесткие требования к новому директору.

Energocom официально объявил конкурс на замещение вакантной должности генерального директора компании. Кандидаты могут подать свои заявки и пакеты документов до 20 июля.

Согласно официальному объявлению, к будущему руководителю предъявляются строгие профессиональные и квалификационные требования. Претендент должен обладать гражданством Республики Молдова и иметь высшее образование в одной из следующих сфер: экономика, финансы, энергетика или юриспруденция, пишет rupor.md

Кроме того, минимальный профессиональный опыт в указанных областях должен составлять не менее пяти лет. Отдельным критерием выделен управленческий опыт — кандидат обязан иметь как минимум один год стажа на руководящей должности в компании энергетического сектора.

Ключевые требования к кандидатам:

Знание рынков: глубокое понимание нормативно-правовой базы рынков электроэнергии и природного газа.

Трейдинг: опыт работы на международных энергетических платформах (OPCOM, BRM, BGH, CEGH, TTF).

Финансы: навыки в области корпоративного финансового менеджмента.

Языки: владение английским языком на уровне не ниже B1.

Безупречная репутация: соответствие всем законодательным нормам неподкупности.

Помимо стандартных документов об образовании и стаже, соискатели обязаны представить концепцию развития Energocom. В ней необходимо изложить стратегическое видение того, как укрепить роль предприятия в обеспечении энергетической безопасности Молдовы за счет диверсификации поставок и снижения внешней зависимости. Дополнительные баллы при отборе принесут профессиональные рекомендации, дипломы о повышении квалификации и знание других иностранных языков.

На данный момент обязанности генерального директора Energocom временно исполняет Евгений Бузату, назначенный в декабре 2024 года (ранее он занимал пост советника внутри предприятия).

Напомним, его предшественник Виктор Бынзарь, руководивший акционерным обществом с июля 2022 года, был досрочно уволен 12 декабря 2024 года по запросу тогдашнего премьер-министра Дорина Речана. Причиной отставки послужили кризисные процессы в энергетическом секторе и споры вокруг управления закупками природного газа.