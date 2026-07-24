Слусарь о пяти годах правления PAS: Кроме евроинтеграции, все плохо.

Исполнительный директор ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь раскритиковал итоги пятилетнего правления партии PAS в Молдове, считая, что «внутри Молдовы все плохо».

Об этом он заявил в ходе передачи на телеканале N4, признавшись, что «очень критически относится к правлению PAS, хотя это не аналогия с временами Плахотнюка», пишет infotag.md

«Эта власть за пять лет, по стечению обстоятельств, связанных в том числе с войной в Украине, гораздо дальше продвинулась в сфере европейской интеграции. Но в остальном все плохо», - сказал политик.

Он напомнил о недавних громких скандалах с «непомерно высокими зарплатами чиновников, устройствах родственников на должности в госпредприятия, намерении властей повысить тарифы на газ…».

По его словам, «очень бы не хотелось, чтобы, действуя и дальше таким образом, PAS похоронила идею европейской интеграции Молдовы».

Коснувшись темы назначения нового премьер-министра и правительства, Слусарь подчеркнул, что «в парламентской республике премьер – ключевая фигура».

«Но у нас только премьер Василе Тофан новый, а команда министров – старая. При этом у лидеров правящей партии – подпорченный рейтинг. Да и к ряду министров есть вопросы. Я не верю, что тот же министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля не знал о скандальной ситуации с зарплатами и выплатами у руководства MoldATSA. Министр знал обо всем «от и до». Этот министр с его действиями напоминает известного персонажа со «строительством Нью-Васюков». Напомню, что Боля говорил и о создании железнодорожного маршрута к аэропорту Кишинева. Очень много обещаний», - посетовал Слусарь.

Он считает, что у Василе Тофана есть шансы на успех лишь в том случае, если он «создаст свою команду».

«Реформы, которыми он займется, должны быть эффективными, хотя иногда и непопулярными. И они возможны лишь в том случае, если это правительство будет единой командой. И если он не войдет в конфликт с партийной верхушкой власти», - полагает политик.