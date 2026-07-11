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realitatea.md logorealitatea
11 Июля 2026, 12:00
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СИБ ответила на обвинения Усатого о причастности экс-начальника управления к мошенничествам

Как сообщили в СИБ, служба действует исключительно в соответствии с законодательством.

СИБ ответила на обвинения Усатого о причастности экс-начальника управления к мошенничествам.
СИБ ответила на обвинения Усатого о причастности экс-начальника управления к мошенничествам.

«Учреждение не комментирует заявления политических деятелей», — так Служба информации и безопасности (СИБ) отреагировала на обвинения лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, заявившего, что ведомство якобы скрывало дело о предполагаемой причастности бывшего начальника одного из управлений к схемам телефонного мошенничества, передает realitatea.md

«Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и предоставляет информацию другим учреждениям в рамках своих полномочий и в форме, предусмотренной законом», — говорится в ответе ведомства.

Напомним, в начале июля в эфире программы Secretele puterii на Jurnal TV Ренато Усатый заявил, что бывший начальник одного из управлений СИБ Сорин Жосан якобы был причастен к схемам телефонного мошенничества.

По словам Усатого, руководство СИБ знало об этом деле на протяжении нескольких месяцев и пыталось его скрыть. Он также утверждал, что существуют видеозаписи и аудиозаписи, на которых Сорин Жосан якобы координирует деятельность сети телефонных мошенников.

«Будучи директором Службы информации и безопасности, Мустяцэ получил видеоматериалы расследования, которое велось в Молдове на протяжении многих месяцев и напрямую связано с именем Сорина Жосана, начальника управления СИБ. Он вызывал мошенников из колл-центров в Молдове и давал им инструкции, как перевозить деньги», — заявил Ренато Усатый.

Лидер «Нашей партии» также утверждает, что бывший сотрудник СИБ был запечатлен на аудио- и видеозаписях, где якобы координировал и прикрывал деятельность преступной сети, действовавшей в Кишиневе.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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