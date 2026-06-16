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eurointegration.com.ua logoeurointegration
16 Июня 2026, 16:30
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Швеция поддерживает открытие всех кластеров для Украины и Молдовы в июле

Остальные пять переговорных кластеров для Украины и Молдовы необходимо открыть на следующем заседании Совета ЕС по общим вопросам в июле 2026 года.

Швеция поддерживает открытие всех кластеров для Украины и Молдовы в июле.
Швеция поддерживает открытие всех кластеров для Украины и Молдовы в июле.

Об этом, как сообщает корреспондентка "Европейской правды", заявила шведский министр по делам Европы Джессика Розенкранц на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге 16 июля.

Швеция хочет, чтобы еще пять переговорных кластеров для Украины и Молдовы были открыты в июле.

"Вчера был исторический день, когда мы официально начали переговоры с Украиной и Молдовой. Эти страны проделали впечатляющую работу по реформированию, несмотря на продолжающуюся войну и вмешательство России в избирательные процессы… Теперь нам нужно также как можно скорее открыть остальные кластеры", – заявила Розенкранц.

Она выразила радость от того, что Венгрия в итоге отказалась от вето. "Мы встречаемся в следующий раз в июле. Это будет хорошая возможность также открыть следующие кластеры", – добавила министр.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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