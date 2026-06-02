Молдова вошла в Европейскую патентную организацию в качестве 40-го государства-члена
С 1 июня 2026 года Молдова является 40-м государством-членом Европейской патентной организации. Это произошло после депонирования ею документа о присоединении к Европейской патентной конвенции (EPC) 25 марта 2026 года.
Теперь заявки на европейские патенты будут автоматически включать обозначение Республики Молдова. Это еще больше расширяет потенциальную экономическую ценность европейских патентов как нематериальных активов, сообщает logos-press.md
Йозеф Кратохвил, председатель Административного совета Европейской патентной организации, заявил: «Присоединение Республики Молдова отражает сохраняющуюся привлекательность и силу европейской патентной системы. Это демонстрирует нашу общую приверженность развитию инноваций, поддержке экономического развития и углублению сотрудничества по всей Европе в то время, когда устойчивость и конкурентоспособность важны как никогда».
Антонио Кампинос, президент Европейского патентного ведомства (ЕРО), исполнительного органа Европейской патентной организации, заявил: «Мы рады приветствовать Республику Молдова в качестве нашего нового государства-члена. Опираясь на многолетнее тесное сотрудничество с Государственным агентством по интеллектуальной собственности (AGEPI), этот шаг еще больше расширит доступ к высококачественной патентной защите для новаторов в Республике Молдова и по всей Европе, а также укрепит интеграцию инновационной экосистемы страны в европейский ландшафт».
Владислав Кожухарь, министр юстиции Молдовы, сказал: «Республика Молдова удостоена чести стать государством-членом Европейской патентной организации. Эта важная веха значительно улучшит систему патентной защиты в нашей стране. Присоединение к Европейской патентной конвенции создаст более благоприятные условия для инноваций и предоставит новые возможности и усиленную поддержку предприятиям, изобретателям и исследователям за счет постоянного приведения национальной системы интеллектуальной собственности в соответствие с европейскими стандартами».
Долгосрочное партнерство: от валидации до членства в ЕРО
Сотрудничество между ЕРО и Республикой Молдова началось в середине 1990-х годов. Важным этапом стало подписание в октябре 2013 года соглашения о валидации, которое вступило в силу 1 ноября 2015 года и позволило патентообладателям распространить свою европейскую патентную защиту на страну без необходимости подачи отдельной заявки. Для Республики Молдова валидация стала шагом на пути к более глубокой интеграции с европейской патентной системой. ЕРО тесно сотрудничало с AGEPI (Агентством по патентам и товарным знакам Европы) для согласования практик и наращивания технического потенциала, прокладывая путь к вступлению страны в ЕПК (Европейскую патентную конвенцию).
История успеха европейского сотрудничества
Европейская патентная организация поддерживает инновации и экономический рост по всей Европе. С момента подписания EPC в 1973 году 16 государствами организация выросла до 40 стран-членов. В их число входят все 27 государств-членов ЕС, а также Албания, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино, Республика Молдова, Сербия, Швейцария, Турция и Соединенное Королевство.
Европейская патентная защита для рынка в 715 млн человек
Европейское патентное ведомство (ЕРО) применяет централизованную процедуру для рассмотрения заявок на европейские патенты в 40 государствах-членах Организации, одном государстве-расширении (Босния и Герцеговина) и пяти государствах-валидаторах (Марокко, Тунис, Камбоджа, Грузия и Лаосская Народно-Демократическая Республика). Это позволяет изобретателям, исследователям и компаниям со всего мира получать высококачественную патентную защиту для своих изобретений в 46 странах, охватывая рынок более чем в 715 млн человек. ЕРО, основанное в 1977 году, имеет штаб-квартиру в Мюнхене, а также офисы в Гааге, Берлине, Вене и Брюсселе, и насчитывает почти 6300 сотрудников.