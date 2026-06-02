Молдова вошла в Европейскую патентную организацию в качестве 40-го государства-члена.

Теперь заявки на европейские патенты будут автоматически включать обозначение Республики Молдова. Это еще больше расширяет потенциальную экономическую ценность европейских патентов как нематериальных активов, сообщает logos-press.md

Йозеф Кратохвил, председатель Административного совета Европейской патентной организации, заявил: «Присоединение Республики Молдова отражает сохраняющуюся привлекательность и силу европейской патентной системы. Это демонстрирует нашу общую приверженность развитию инноваций, поддержке экономического развития и углублению сотрудничества по всей Европе в то время, когда устойчивость и конкурентоспособность важны как никогда».

Антонио Кампинос, президент Европейского патентного ведомства (ЕРО), исполнительного органа Европейской патентной организации, заявил: «Мы рады приветствовать Республику Молдова в качестве нашего нового государства-члена. Опираясь на многолетнее тесное сотрудничество с Государственным агентством по интеллектуальной собственности (AGEPI), этот шаг еще больше расширит доступ к высококачественной патентной защите для новаторов в Республике Молдова и по всей Европе, а также укрепит интеграцию инновационной экосистемы страны в европейский ландшафт».

Владислав Кожухарь, министр юстиции Молдовы, сказал: «Республика Молдова удостоена чести стать государством-членом Европейской патентной организации. Эта важная веха значительно улучшит систему патентной защиты в нашей стране. Присоединение к Европейской патентной конвенции создаст более благоприятные условия для инноваций и предоставит новые возможности и усиленную поддержку предприятиям, изобретателям и исследователям за счет постоянного приведения национальной системы интеллектуальной собственности в соответствие с европейскими стандартами».

Долгосрочное партнерство: от валидации до членства в ЕРО

Сотрудничество между ЕРО и Республикой Молдова началось в середине 1990-х годов. Важным этапом стало подписание в октябре 2013 года соглашения о валидации, которое вступило в силу 1 ноября 2015 года и позволило патентообладателям распространить свою европейскую патентную защиту на страну без необходимости подачи отдельной заявки. Для Республики Молдова валидация стала шагом на пути к более глубокой интеграции с европейской патентной системой. ЕРО тесно сотрудничало с AGEPI (Агентством по патентам и товарным знакам Европы) для согласования практик и наращивания технического потенциала, прокладывая путь к вступлению страны в ЕПК (Европейскую патентную конвенцию).

История успеха европейского сотрудничества

Европейская патентная организация поддерживает инновации и экономический рост по всей Европе. С момента подписания EPC в 1973 году 16 государствами организация выросла до 40 стран-членов. В их число входят все 27 государств-членов ЕС, а также Албания, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино, Республика Молдова, Сербия, Швейцария, Турция и Соединенное Королевство.

Европейская патентная защита для рынка в 715 млн человек

Европейское патентное ведомство (ЕРО) применяет централизованную процедуру для рассмотрения заявок на европейские патенты в 40 государствах-членах Организации, одном государстве-расширении (Босния и Герцеговина) и пяти государствах-валидаторах (Марокко, Тунис, Камбоджа, Грузия и Лаосская Народно-Демократическая Республика). Это позволяет изобретателям, исследователям и компаниям со всего мира получать высококачественную патентную защиту для своих изобретений в 46 странах, охватывая рынок более чем в 715 млн человек. ЕРО, основанное в 1977 году, имеет штаб-квартиру в Мюнхене, а также офисы в Гааге, Берлине, Вене и Брюсселе, и насчитывает почти 6300 сотрудников.



