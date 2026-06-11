Молдова до конца 2026 года намерена закрыть переговорную главу ЕС по цифровизации.

Центральные темы переговоров — цифровые услуги, искусственный интеллект, кибербезопасность и интеграция в Единое цифровое пространство ЕС, пишет logos-pres.md

Оптимизм Молдовы

Вопросы подготовки к переговорам обсуждались 11 июня в рамках расширенного заседания на платформе консультативного совета по цифровизации экономики iConsiliu, организованного MDED совместно с Секретариатом Экономического совета при премьер-министре.

По данным министерства, Молдова продолжает адаптацию законодательства и цифровой политики к европейским требованиям по направлению Главы 10, входящей в Кластер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».

Государственный секретарь по цифровизации и инновациям Мишель Илиев сообщила, что страна уже достигла ряда показателей в цифровой трансформации. В частности, более 78% государственных услуг для бизнеса переведены в цифровой формат, действует присоединение к европейской зоне Roam Like at Home, а вклад сектора ИКТ составляет около 8% ВВП.

«Впереди нас ждет чрезвычайно напряженный период, но мы смотрим на него с большим оптимизмом. Мы поставили перед собой цель предварительно закрыть Главу 10 (Информационное общество и СМИ) в рамках переговоров о вступлении к ЕС к концу года. Мы добились значительного прогресса, признанного на европейском уровне, превзойдя в этой области даже некоторые государства-члены ЕС», — заявила Мишель Илиев.

ИИ, 5G и цифровая идентификация

Одним из ключевых направлений подготовки остается сближение с новыми европейскими правилами регулирования цифровой экономики.

Речь идет о дальнейшем согласовании подходов в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, полупроводников и устойчивости цифровых продуктов с учетом действующих и готовящихся инициатив ЕС.

В сфере электронных коммуникаций обсуждалась подготовка к внедрению требований Gigabit Infrastructure Act, разработка нормативной базы по безопасности сетей 5G, а также гармонизация правил электронной идентификации и доверительных сервисов.

Отдельным направлением названа подготовка к внедрению Европейского цифрового кошелька идентификации (EUDI Wallet), который должен обеспечить более удобное использование цифровых сервисов внутри европейского пространства. Отдельное внимание власти уделяют интеграции Молдовы в европейскую экосистему управления искусственным интеллектом и использованию потенциала Moldova Innovation Technology Park для привлечения инвестиций и развития технологических компаний.

Во встрече участвовали представители бизнеса, отраслевых объединений, государственных органов и партнеров по развитию.