Марта Кос сравнила процесс вступления Молдовы в ЕС с компьютерной игрой.

«Как известно, мы очень скоро откроем первый кластер в переговорном процессе. Затем будут еще пять кластеров. Но речь только об открытии – сугубо техническом вопросе. Так как сегодня цифровой саммит, я сделаю такое сравнение: делая шаг за шагом на пути к полноценному членству, это как компьютерная игра. Когда тебе необходимо пройти разные уровни. А в конце приз – членство в ЕС. Те кто играл в игры, знает, это не всегда легко. Но чтобы пройти уровень, ты должен понимать его. Ты должен развивать навыки. У тебя нет всего необходимого (на старте) ты должен развивать навыки на ходу, но чем там дальше доходишь – тем больше вознаграждение», - объяснила она, цитирует infotag.md

В этой связи, Кос обратилась к молдавскому ИТ-сообществу: «помочь Молдове пройти все уровни, до самой вершины».

«И тогда мы действительно отпразднуем – момент, когда Молдова станет полноценным членом ЕС. Не знаю, буду ли я еще еврокомиссаром к тому моменту. Но обещаю, где бы вы не праздновали это событие, я приеду…», - заверила Кос.