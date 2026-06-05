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deschide.md logodeschide
5 Июня 2026, 10:26
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Шор и Шошоакэ встретились на форуме в Санкт-Петербурге

Беглый молдавский олигарх Илан Шор опубликовал фотографии с румынским евродепутатом Дианой Шошоакэ, сделанные на Петербургском международном экономическом форуме (SPIEF 2026).

Шор и Шошоакэ встретились на форуме в Санкт-Петербурге.
Шор и Шошоакэ встретились на форуме в Санкт-Петербурге.

В подписи к снимкам Шор назвал ее «будущим президентом свободной Румынии», сообщает deschide.md

На опубликованных фотографиях Шор и Шошоакэ запечатлены вместе на площадке форума. На одном из снимков они обнимаются и улыбаются.

Фотографии появились на фоне участия обоих политиков в одном из крупнейших экономических и геополитических мероприятий, ежегодно проводимых в России.

Присутствие Дианы Шошоакэ на форуме также привлекло внимание после ее участия в одной дискуссии с депутатом Мариной Таубер. Они выступили на панели, посвященной влиянию искусственного интеллекта на СМИ, политику и информационную безопасность.

По словам Дианы Шошоакэ, она прибыла в Санкт-Петербург по приглашению администрации президента России и намерена поддерживать диалог между Румынией и Россией.

Шор и Шошоакэ встретились на форуме в Санкт-Петербурге

Источник
deschide.md logodeschide
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