Шор и Шошоакэ встретились на форуме в Санкт-Петербурге.

В подписи к снимкам Шор назвал ее «будущим президентом свободной Румынии», сообщает deschide.md

На опубликованных фотографиях Шор и Шошоакэ запечатлены вместе на площадке форума. На одном из снимков они обнимаются и улыбаются.

Фотографии появились на фоне участия обоих политиков в одном из крупнейших экономических и геополитических мероприятий, ежегодно проводимых в России.

Присутствие Дианы Шошоакэ на форуме также привлекло внимание после ее участия в одной дискуссии с депутатом Мариной Таубер. Они выступили на панели, посвященной влиянию искусственного интеллекта на СМИ, политику и информационную безопасность.

По словам Дианы Шошоакэ, она прибыла в Санкт-Петербург по приглашению администрации президента России и намерена поддерживать диалог между Румынией и Россией.