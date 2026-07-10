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moldova1.md logomoldova1
10 Июля 2026, 16:18
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Экс-главу офиса партии «Шор» в Бричанах приговорили к четырем годам тюрьмы

Председатель территориального офиса бывшей партии «Шор» в Бричанах Кристиан Пынтя приговорен к 4 годам лишения свободы. Он принял более 1,8 млн леев от группировки Илана Шора для незаконного финансирования политической партии.

Экс-главу офиса партии «Шор» в Бричанах приговорили к четырем годам тюрьмы.
Экс-главу офиса партии «Шор» в Бричанах приговорили к четырем годам тюрьмы.

Согласно приговору, недавно вынесенному Кишиневским судом (сектор Буюканы), Пынтя, действуя в интересах партии, сознательно принял незаконные денежные средства. Более 1,8 млн леев, полученные от преступной группы Илана Шора, предназначались для финансирования политической деятельности формирования, в том числе для содержания территориальной организации партии в Бричанах, пишет moldova1.md

Кристиан Пынтя будет отбывать наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа.

Кроме того, суд на четыре года лишил его права занимать должности и осуществлять деятельность, связанную с управлением и финансовым администрированием политических партий.

Также суд постановил конфисковать в пользу государства 1,8 млн леев. Для обеспечения исполнения этой меры был наложен арест на два автомобиля общей стоимостью 162 тыс. леев.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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