Экс-главу офиса партии «Шор» в Бричанах приговорили к четырем годам тюрьмы.

Председатель территориального офиса бывшей партии «Шор» в Бричанах Кристиан Пынтя приговорен к 4 годам лишения свободы. Он принял более 1,8 млн леев от группировки Илана Шора для незаконного финансирования политической партии.

Согласно приговору, недавно вынесенному Кишиневским судом (сектор Буюканы), Пынтя, действуя в интересах партии, сознательно принял незаконные денежные средства. Более 1,8 млн леев, полученные от преступной группы Илана Шора, предназначались для финансирования политической деятельности формирования, в том числе для содержания территориальной организации партии в Бричанах, пишет moldova1.md

Кристиан Пынтя будет отбывать наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа.

Кроме того, суд на четыре года лишил его права занимать должности и осуществлять деятельность, связанную с управлением и финансовым администрированием политических партий.

Также суд постановил конфисковать в пользу государства 1,8 млн леев. Для обеспечения исполнения этой меры был наложен арест на два автомобиля общей стоимостью 162 тыс. леев.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.