Шарбан: Визит талибов был связан с экспортом феромонных ловушек из Молдовы.

В парламенте вновь подняли вопрос о визите представителей талибов в Молдову.

Государственный секретарь министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василе Шарбан заявил, что молдавская сторона лишь содействовала установлению коммерческих контактов между местным производителем фитосанитарной продукции и афганскими импортерами, передает logos-pres.md

«Хочу вас заверить в одном: все, что было сделано, было сделано в интересах производителя из Республики Молдова. Речь идет о производителе средств фитосанитарного назначения, могу уточнить, что речь идет о феромонных ловушках. У них есть экспорт в Узбекистан, а там, как я понял, импортируют афганцы — то есть у них есть посредники. Этот отечественный экономический агент обратился в министерство сельского хозяйства с соответствующей просьбой. Все это я передал и в прокуратуру, и в следственную комиссию, которая была создана. Все было абсолютно прозрачно», — заявил Василе Шарбан.

Государственный секретарь уточнил, что министерство не направляло приглашение афганским властям, а обратилось в другие учреждения с просьбой рассмотреть возможность выдачи виз.

«Уверяю вас, приглашение не исходило от министерства сельского хозяйства к так называемым властям Афганистана. Со стороны министерства сельского хозяйства, за моей подписью, было направлено обращение в министерство иностранных дел, Генеральный инспекторат по миграции и Пограничную полицию с просьбой рассмотреть возможность выдачи этих виз. Здесь мы не говорим об отношениях между учреждениями, о дипломатических отношениях. Здесь мы просто содействовали установлению отношений между экономическими агентами, исключительно коммерческих», — сказал Шарбан.

Напомним, в начале августа Республика Молдова выдала визы членам делегации министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана. По данным МИД, визит был инициирован в контексте переговоров между местными сельхозпроизводителями и министерством сельского хозяйства по вопросу возможного экспорта сельскохозяйственной продукции в Афганистан на гуманитарной основе. После появления информации о визите в СМИ правительство распорядилось проверить обстоятельства выдачи приглашения и въездных виз.