Бузу: Решение по визиту афганской делегации приняли «на автопилоте».

Секретарь правительства Алексей Бузу прокомментировал вопрос о возможных отставках после визита делегации из Афганистана в Молдову, заявив, что власти должны извлечь уроки из произошедшего.

«Я полностью согласен с тем, что сказал премьер-министр. Этот вопрос был рассмотрен практически на автопилоте, без должного понимания ситуации. Мы должны извлечь уроки из этого абсолютно прискорбного инцидента», — заявил Бузу в эфире программы Rezoomat, сообщает unimedia.info

Отвечая на вопрос о том, насколько эта ситуация повлияла на имидж правительства, он подчеркнул, что доверие граждан необходимо подтверждать ежедневной работой.

«Каждый день своими действиями мы должны сохранять доверие граждан. Это означает быть более прозрачными, объяснять ошибки и исправлять их. В данном случае, безусловно, была допущена ошибка. Мы продолжим проводить реформы и делать работу правительства более открытой для граждан», — отметил Бузу.

Напомним, делегация Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана, находящегося под контролем движения «Талибан», находится с визитом в Молдове с 2 по 7 августа 2026 года.

Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василе Шарбан заявил, что обращение о содействии во въезде афганской делегации было сделано по просьбе молдавской компании, которая планирует выйти на рынок Афганистана. По его словам, афганское законодательство требует, чтобы потенциальные партнеры лично посетили производственные мощности перед началом сотрудничества.

Премьер-министр Василе Тофан ранее назвал ситуацию с визитом афганской делегации «постыдной и неприемлемой», признав, что разрешение на визит стало следствием ошибки в оценке ситуации и недостаточной координации между государственными учреждениями.