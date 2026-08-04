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bani.md logobani
4 Августа 2026, 14:49
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Афганские СМИ назвали Молдову образцом современной аграрной отрасли

Визит делегации Министерства сельского хозяйства Афганистана в Кишинев получил положительное освещение в афганских СМИ.

Афганские СМИ назвали Молдову образцом современной аграрной отрасли.
Афганские СМИ назвали Молдову образцом современной аграрной отрасли.

В публикациях Молдова представлена как европейское государство с развитым современным сельским хозяйством и перспективный партнер для развития аграрного сектора Афганистана, сообщает bani.md

В сюжете государственного телеканала RTA (Radio Television of Afghanistan) Молдова названа «европейской страной и кандидатом на вступление в Европейский союз», обладающей «богатым опытом в области сельскохозяйственных исследований и современных технологий земледелия».

По данным афганского телевидения, делегация Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана прибыла в Кишинев для укрепления двустороннего сотрудничества в таких сферах, как аграрные исследования, защита растений, борьба с вредителями и внедрение современных сельскохозяйственных технологий.

В репортаже утверждается, что в ходе визита афганские чиновники планируют провести переговоры с представителями Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы по вопросам развития научно-технического сотрудничества и запуска совместных программ.

Заместитель председателя Палаты сельского хозяйства и животноводства Афганистана, которого цитирует RTA, заявил, что опыт Молдовы в производстве высококачественных семян, борьбе с вредителями и привлечении инвестиций может способствовать развитию сельского хозяйства и торговли в Афганистане.

Опрошенные телеканалом эксперты считают, что обмен опытом и реализация совместных программ помогут увеличить объемы сельскохозяйственного производства, повысить качество продукции и оказать поддержку фермерам.

В репортаже также отмечается, что в последние годы Молдова стала одной из стран Восточной Европы, обладающих значительным опытом в аграрной сфере, благодаря достижениям в сельскохозяйственных исследованиях, селекции семян и борьбе с вредителями.

Напомним, 3 августа Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана, находящееся под контролем движения «Талибан», сообщило, что делегация во главе с заместителем министра Садром Азамом Османи находится с официальным визитом в Молдове до 7 августа. По данным афганской стороны, в программу входят переговоры о расширении сотрудничества в области сельского хозяйства, аграрных исследований, защиты растений, современных технологий и реализации совместных проектов.

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Источник
bani.md logobani
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