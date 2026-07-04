Шалару: Россия заинтересована в досрочных выборах в Молдове, скандал в MoldATSA ей выгоден.

Бывший министр обороны Анатол Шалару прокомментировал скандал вокруг MoldATSA в одной из передач.

Он отметил в передаче Întreabă Ghețu на TV8, что в этом скандале была заинтересована Россия.

"Россия очень сильно заинтересована в том, чтобы в Молдове прошли досрочные выборы. Любой кризис играет на руку Москве. На протяжении последних лет все указывало на то, что Россия имеет цель и заинтересована в дестабилизации ситуации в Республике Молдова.

Тот факт, что вся российская пресса отреагировала на скандал вокруг MoldATSA, обвинила Майю Санду и всю ее семью, клан и партию в коррупции, дает ясно понять, какую цель они преследуют сейчас", - отметил Анатол Шалару.