Шалару о трагедиях в Нацармии: Нужна тщательная психологическая оценка новобранцев.

Бывший министр обороны Анатол Шалару считает, что предотвращение трагедий в армии должно начинаться с тщательной психологической оценки новобранцев и развития профессиональной психологической службы в рамках Национальной армии. По его словам, многие молодые люди поступают в армию с эмоциональными проблемами и ранее накопленными уязвимостями, и военное ведомство не может самостоятельно решить все проблемы, с которыми они сталкиваются, передает zdg.md

«Когда новобранцы поступают в армию, они приносят с собой проблемы, которые у них есть дома. И это проблема не только для Национальной армии Республики Молдова, это проблема, которая существует во всем мире», — говорит Шалару.

Бывший министр утверждает, что государство должно вкладывать значительные средства в службы психологической помощи и в постоянный мониторинг военнослужащих. По его мнению, любые признаки депрессии или уязвимости должны выявляться и лечиться специалистами.

«В армии молодежь не мобилизуют на уроки танцев, этикета или религии. Цель армии — защита родины, а защита родины осуществляется в бою — солдат учат убивать врага. Если у кого-то депрессия или проблемы, необходимо немедленно обратиться к опытным психологам. Необходимо сотрудничество между разведывательной и службой безопасности, сотрудничество между различными родами войск для своевременного мониторинга состояния солдат», — считает он.

Шалару считает, что количество случаев самоубийств в Национальной армии не столь тревожно, но к каждой такой трагедии следует относиться с предельной серьезностью. Он подчеркивает, что подобные ситуации происходят и в гражданской жизни, и причины могут быть самыми разными: от семейных и межличностных проблем до трудностей адаптации.

В то же время бывший министр отвергает идею о том, что армия несет основную ответственность за такие случаи.

«В этом случае виновата не армия, а общество. Эти молодые люди приходят в армию на год, они приходят из общества», — говорит он.

«Государство должно инвестировать в серьезную психологическую службу».

По словам Шалару, сегодняшняя Национальная армия несравненно более открыта, чем советская, поскольку у солдат есть возможность часто принимать у себя родственников и ездить домой в определенные дни. Он считает, что военная структура отражает проблемы, существующие в обществе.

«Армия состоит не из монахов и святых. Даже монахи воюют в монастыре. Это зеркало общества», — говорит бывший министр.

Он также приводит в пример Соединенные Штаты, где после войны во Вьетнаме были разработаны комплексные программы психологической помощи для солдат и ветеранов. По его мнению, Республике Молдова необходимы аналогичные услуги, и психологи должны постоянно присутствовать в воинских частях и активно участвовать в мониторинге эмоционального состояния солдат.

«Государство должно инвестировать в серьезную психологическую службу, и когда солдаты зачисляются в армию, они должны проходить строгую психологическую проверку и находиться под наблюдением. Армия не может этого сделать, потому что есть Министерство образования, Министерство здравоохранения и другие учреждения, которые должны заниматься этим вопросом. И если их психологическое состояние не позволяет им служить в армии, если они впечатлительны, слишком чувствительны или имеют другие психологические особенности, несовместимые с военной службой, то такие молодые люди не должны идти в армию. Но у нас нет очень строгой службы в этом отношении, потому что создание такой службы требует больших затрат», — заключает Анатол Шалару.