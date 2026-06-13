Скандал вокруг БАКа по математике в Молдове: выпускники и учителя запустили петицию.

Они посчитали задания чрезмерно сложными и запустили онлайн-петицию с требованием пересмотреть условия оценивания. Об этом сообщает realitatea.md, передает rupor.md

Авторы обращения просят министерство образования снизить проходной балл или полностью аннулировать результаты текущей сессии для проведения повторного теста.

Подписавшие петицию предлагают министерству образования несколько вариантов решения проблемы: снижение шкалы оценивания или корректировку проходного балла, пересмотр степени сложности заданий, компенсационные меры для всех кандидатов или, в крайнем случае, аннулирование текущей сессии и организацию нового экзамена.

Недовольство проявилось сразу же после того, как ученики вышли из экзаменационных залов. Несколько выпускников рассказали diez.md о сложности теста: «Такой тригонометрии ни один мой предок в глаза не видел». / «Зачем давать в приложении формулы, которые не нужны, а те, которые нужны, не включать?» / «Я смотрел на своих одноклассников, которые сдавали почти пустые тесты, без ответов, только с чем-то в самом начале».

С реакцией выступили и педагоги. Нелли Березовская, бывший директор кишиневского лицея имени Михая Витязул, написала в соцсетях: «Самое болезненное — это то, что после 12 лет труда, учебы и жертв многие выпускники выходят с экзамена не с чувством, что они продемонстрировали свои знания, а с сомнениями в собственной значимости. Образование должно созидать уверенность, а не разрушать ее», — написала она.

Редакция Realitatea.md запросила комментарий у министерства образования, однако до момента публикации этой новости ведомство не предоставило ответ.