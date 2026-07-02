theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
omniapres
2 Июля 2026, 19:45
25
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Шалару: Некоторые из PAS выбрали путь коррупции, а мишень скандала — Санду

Бывший министр обороны Анатол Шалару заявил, что скандал вокруг MoldATSA направлен не против PAS, а против президента Майи Санду. В этом контексте он порекомендовал президенту "присмотреться к одному бывшему министру".

Шалару: Некоторые из PAS выбрали путь коррупции, а мишень скандала — Санду.
Шалару: Некоторые из PAS выбрали путь коррупции, а мишень скандала — Санду.

По мнению Шалару, PAS превратился в политическую уязвимость Майи Санду, а раскол в правящей партии создал условия для нынешнего скандала, пишет omniapres.md

«PAS раскололся во власти, некоторые люди из PAS избрали путь коррупции, и простые оправдания всего не покрывают», — заявил бывший министр.

Он считает, что серия разоблачений на этом не остановится и что последуют новые действия, направленные против главы государства и правящей партии.

В то же время бывший министр утверждает, что правоохранительные органы должны проверить не только указанные злоупотребления, но и то, кто мог бы быть заинтересован в разжигании скандала.

«Помимо реакции прессы на реальные злоупотребления, я рекомендую государственным органам проверить, кто ещё мог получить выгоду от этих разоблачений», — написал он.

Шалару также намекнул на причастность некоего бывшего министра, не называя его напрямую.

«Я рекомендую Майе Санду и компетентным органам внимательнее присмотреться к одному бывшему министру — доминатору и эталону коррупции, к его внешним связям, включая внутренние связи с политиками второго эшелона, которые становятся рупорами, или к деньгам, которые были отданы определённой части прессы, обязательно прозападной», — заявил бывший министр.

Хотя он прямо не называет имени, контекст его заявлений позволяет предположить, что намёки адресованы бывшему министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну.

Источник
omniapres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте