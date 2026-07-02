Шалару: Некоторые из PAS выбрали путь коррупции, а мишень скандала — Санду.

Бывший министр обороны Анатол Шалару заявил, что скандал вокруг MoldATSA направлен не против PAS, а против президента Майи Санду. В этом контексте он порекомендовал президенту "присмотреться к одному бывшему министру".

По мнению Шалару, PAS превратился в политическую уязвимость Майи Санду, а раскол в правящей партии создал условия для нынешнего скандала, пишет omniapres.md

«PAS раскололся во власти, некоторые люди из PAS избрали путь коррупции, и простые оправдания всего не покрывают», — заявил бывший министр.

Он считает, что серия разоблачений на этом не остановится и что последуют новые действия, направленные против главы государства и правящей партии.

В то же время бывший министр утверждает, что правоохранительные органы должны проверить не только указанные злоупотребления, но и то, кто мог бы быть заинтересован в разжигании скандала.

«Помимо реакции прессы на реальные злоупотребления, я рекомендую государственным органам проверить, кто ещё мог получить выгоду от этих разоблачений», — написал он.

Шалару также намекнул на причастность некоего бывшего министра, не называя его напрямую.

«Я рекомендую Майе Санду и компетентным органам внимательнее присмотреться к одному бывшему министру — доминатору и эталону коррупции, к его внешним связям, включая внутренние связи с политиками второго эшелона, которые становятся рупорами, или к деньгам, которые были отданы определённой части прессы, обязательно прозападной», — заявил бывший министр.

Хотя он прямо не называет имени, контекст его заявлений позволяет предположить, что намёки адресованы бывшему министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну.