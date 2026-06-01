Санду: Речана назначили в совет MoldATSA после скандала, чтобы прояснить ситуацию.

Президент Майя Санду заявила, что бывший премьер-министр Дорин Речан был назначен членом Совета директоров MoldATSA после скандала на этом госпредприятии — «для того, чтобы прояснить ситуацию».

Отвечая на вопрос о том, как получилось, что бывший премьер Дорин Речан был назначен в MoldATSA в качестве члена Совета директоров, Майя Санду пояснила: «Господин Речан был назначен сейчас, после того как разразился этот скандал в MoldATSA, и он назначен туда без оплаты труда», передает unimedia.info

«Я не знаю, почему так решило Агентство публичной собственности, но оно приняло решение назначить его в этой ситуации, чтобы прояснить, что произошло там. Но господин Речан назначен после скандала», - добавила она.