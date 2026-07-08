Сербия - Молдове и другим странам-кандидатам в ЕС: Не стоит ждать чудес.

Президент Сербии Александар Вучич выразил скептицизм по поводу перспектив быстрого расширения Европейского союза. Об этом он заявил во вторник на конференции стран — кандидатов на вступление в ЕС.

В настоящее время статус страны-кандидата на вступление в ЕС имеют девять государств: Молдова, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина. Косово также подало заявку, однако пока официально не получило статус страны-кандидата, сообщает hotnews.ro

Выступая на конференции, сербский лидер заявил, что вступление в Европейский союз остается лучшим вариантом для этих стран, однако в ближайшие годы не стоит ожидать масштабного расширения сообщества.

«Не стоит ждать чудес или масштабного расширения ЕС в ближайшие годы», — заявил Александр Вучич.

По данным Reuters, среди стран Западных Балкан только Черногория рассчитывает вступить в Евросоюз не позднее 2028 года. Албания также ускорила процесс евроинтеграции. В то же время Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово отстают.

Украина выступает за «максимально широкую волну расширения»

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, который был сопредседателем мероприятия вместе со спикером парламента Сербии Аной Брнабич, заявил, что Европейский союз должен ускорить процесс расширения, чтобы предотвратить агрессивную политику России.

«Новая волна расширения должна быть максимально широкой и максимально сильной, чтобы процесс создания Европы наконец был завершен — Европы единой и неделимой, Европы сильной и неуязвимой», — заявил он.

В случае Молдовы и Украины Европейский союз в июне официально открыл первый переговорный кластер.