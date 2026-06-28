Президент Сербии Вучич объявил о своей скорой оставке.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в "ближайшие недели" уйдет в отставку. Об этом он сообщил в субботу, 27 июня, во время выступления на митинге перед своими сторонниками.

Об этом пишет агентство Reuters, передает dw.com

Вучич подчеркнул, что после его отставки в стране пройдут досрочные парламентские и президентские выборы. Ожидается, что они состоятся уже осенью.

Вучич находится у власти тринадцать лет, и второй срок его президентских полномочий истекает только в середине 2027 года. Согласно конституции Сербии, один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков.



Ранее Вучич заявлял, что не собирается менять Конституцию, чтобы остаться у власти. Тем не менее он объявил, что планирует участвовать в парламентских выборах и надеется выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра страны.

Вучич уже возглавлял сербское правительство в 2014-2017 годах.

В Сербии уже полтора года продолжаются протесты студентов

Вучич заявил о досрочной отставке на фоне продолжающихся уже полтора года студенческих антикоррупционных протестов по всей стране. Их поводом стало обрушение навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, в результате чего погибло 16 человек.

Акции студентов регулярно собирают десяти и даже сотни тысяч человек, пишет Reuters. Демонстранты обвиняют Вучича и его окружение в повсеместной коррупции, связях с организованной преступностью, применении насилия против политических оппонентов и подавлении свободы слова.

Одно из требований участников протестов - проведение досрочных выборов. По данным опросов общественного мнения, около 80% жителей страны придерживают антикоррупционные требования студентов, а еще около 64% - сами протесты.

Как заявил лидер студентов-оппозиционеров из "Движения за перемены" Саво Манойлович, "Вучич пытается сыграть на опережение и предотвратить свое неизбежное падение из-за протестов студентов, которые пользуются большей поддержкой, чем он сам".