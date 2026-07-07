theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
7 Июля 2026, 14:10
79
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова, Украина и Сербия создают собственный парламентский альянс для вступления в ЕС

В Белграде открылась первая Конференция председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Евросоюз, в которой принимает участие спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

Молдова, Украина и Сербия создают собственный парламентский альянс для вступления в ЕС.
Молдова, Украина и Сербия создают собственный парламентский альянс для вступления в ЕС.

Как отмечается в сообщении Народной скупщины Республики Сербия, тема форума — «Европейская интеграция в новых геополитических условиях: роль парламентов стран-кандидатов в укреплении европейского сотрудничества и продвижении процесса вступления в Европейский союз», пишет logos-pres.md

После церемонии открытия состоится пленарная дискуссия председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в ЕС. Участники обсудят роль национальных парламентов в евроинтеграции стран-кандидатов, а также различные модели укрепления межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, принимающая сторона уточнила, что на полях саммита запланированы отдельные двусторонние переговоры между руководителями парламентов Сербии и Украины для координации совместных действий перед вступлением в ЕС.

При этом пресс-служба парламента Молдовы анонсирует встречи Игоря Гросу с коллегами из Украины и Сербии.

Конференция организована по инициативе председателя Народной скупщины Сербии Аны Брнабич и председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Форум задуман как постоянная платформа для диалога, координации и обмена опытом между государствами-кандидатами на их пути в ЕС.

Следует отметить, что Молдова подала официальную заявку на вступление в Евросоюз 3 марта 2022 года — вслед за Украиной, а официальный статус кандидата получила 23 июня 2022 года. Сербия этот статус получила в марте 2012 года, спустя три года после подачи заявки.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте