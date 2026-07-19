Озеров отрицает обязанность России вывести войска из Приднестровья: Это были лишь намерения.

Посол России в Молдове Олег Озеров заявил, что Стамбульская декларация 1999 года не содержит безусловных обязательств Москвы по выводу российских войск из Приднестровского региона, а лишь фиксирует «намерения».

По его словам, вывод российских военных, незаконно размещенных на левом берегу Днестра, станет возможен только после урегулирования приднестровского конфликта в формате переговоров «5+2». Такое заявление дипломат сделал в интервью, передает tvrmoldova.md

«Очень часто наши оппоненты, в том числе блогеры — известные и анонимные, — с легкостью и высокомерием говорят нам: разве вы в посольстве не знаете, что Россия еще в Стамбуле взяла на себя обязательство вывести войска? Я отвечаю им: возьмите эти документы и внимательно их прочитайте. Там речь идет о намерении, а не об обязательстве. Да, действительно, мы говорим о выводе российских войск, но только в контексте урегулирования всех вопросов, связанных с Приднестровьем. Если приднестровский конфликт будет урегулирован на основе существующей формулы "5+2", тогда станет возможным и вывод российских войск из Приднестровья. Для этого существуют механизмы. А когда нам говорят, что они мертвы и не работают, позвольте, разве мы их заморозили?» — заявил посол России в Кишиневе.

Что предусматривает Стамбульская декларация 1999 года?

В действительности в Стамбуле в 1999 году обязательство России вывести свои войска до конца 2002 года не было сформулировано как условное.

В документе говорится: «Напоминая решения саммитов в Будапеште и Лиссабоне, а также встречи министров в Осло, мы вновь подтверждаем наши ожидания относительно быстрого, упорядоченного и полного вывода российских войск из Молдовы. В этом контексте мы приветствуем достигнутый прогресс в вывозе и уничтожении российского военного имущества, хранящегося в приднестровском регионе Молдовы, а также завершение уничтожения боеприпасов, не подлежащих транспортировке. Мы приветствуем обязательство Российской Федерации завершить вывод своих войск с территории Молдовы до конца 2002 года. Также приветствуем готовность Республики Молдова и ОБСЕ содействовать этому процессу в пределах своих возможностей до согласованного срока».

Формулировка «при наличии необходимых условий» появилась только в документе, принятом в Порту в 2002 году, когда срок вывода российских войск был продлен до 31 декабря 2003 года.

В документе отмечается: «Мы высоко оцениваем усилия всех государств — участников ОБСЕ, которые внесли вклад в Добровольный фонд, позволяющий ОБСЕ помогать Российской Федерации в выполнении обязательств, принятых на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года. Мы приветствуем обязательство Российской Федерации завершить вывод российских войск как можно скорее и ее намерение сделать это до 31 декабря 2003 года при условии выполнения необходимых условий. Мы призываем государства — участники ОБСЕ продолжать поддерживать вывоз и уничтожение боеприпасов и другого военного имущества Российской Федерацией посредством соответствующих политических мер и дополнительных взносов в Добровольный фонд, созданный для этих целей».

Что означает формат «5+2» и почему он перестал работать?

Утверждения о том, что именно Молдова заблокировала формат переговоров «5+2», также не соответствуют действительности.

Представители Тирасполя и российские власти утверждают, что формат «5+2» прекратил работу в 2019 году — после прихода к власти нынешнего руководства Молдовы.

Они также выражают недовольство тем, что после вступления в должность в 2020 году президент Майя Санду заявила, что не намерена встречаться с руководством Приднестровья, включая Вадима Красносельского.

Однако согласно самому формату переговоров стороны представлены политическими представителями, а не президентом Молдовы или лидером непризнанного региона.

Кроме того, 29 января 2024 года бывший посол Украины по особым поручениям по приднестровскому урегулированию, ныне посол Украины в Кишиневе Паун Роговей, заявил, что формат «5+2» является нефункциональным из-за участия в нем России, которая, по его словам, «не имеет ни морального, ни юридического права участвовать в таких переговорах».

Формат «5+2» включает представителей Молдовы и Приднестровья (стороны), ОБСЕ, России и Украины (посредники), а также Европейского союза и США (наблюдатели). Последнее заседание всех участников состоялось в октябре 2019 года в Братиславе.