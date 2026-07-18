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Infotag.md logoInfotag
18 Июля 2026, 17:14
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Роговей: Вывод войск РФ и демилитаризация Приднестровья - ключевые проблемы безопасности

Посол Украины в Кишиневе Паун Роговей считает, что ключевыми проблемами национальной и региональной безопасности остаются вывод российских войск с территории Республики Молдова и демилитаризация ее приднестровского  региона».

Роговей: Вывод войск РФ и демилитаризация Приднестровья - ключевые проблемы безопасности.
Роговей: Вывод войск РФ и демилитаризация Приднестровья - ключевые проблемы безопасности.

Об этом он заявил на встрече со спецпредставителем действующего председателя в ОБСЕ Томасом Ленком и и.о. главы Миссии ОБСЕ в Молдове Изабеллой Силвией Хартман, передает infotag.md

Согласно сообщению украинского посольства, дипломаты обсудили «состояние переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и нарушение прав человека в регионе».

Посол подчеркнул неизменную поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в рамках ее международно-признанных границ. Он также подтвердил, что Украина, в качестве посредника в процессе переговоров, «постоянно выступает за разрешение приднестровского конфликта исключительно мирным путем».

Отдельное внимание было уделено угрозам безопасности, связанным с систематическими нарушениями воздушного пространства Республики Молдова российскими дронами, особенно в зоне Зоны безопасности и возле военных складов в селе Колбасна.

По словам собеседников, роль ОБСЕ в поддержке стабильности и безопасности в регионе «остается крайне важной и требует дальнейшего укрепления, чтобы способствовать мирному разрешению конфликта и укреплению доверия между всеми участниками переговорного процесса».

Источник
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